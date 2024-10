Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts Pounds, in visita a Palazzo San Giorgio

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, è stata ricevuta stamane a Palazzo San Giorgio dalla Sindaca Marialuisa Forte nell’ambito di una visita istituzionale.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, è stato l’occasione per presentare all’alto diplomatico statunitense le peculiarità della città di Campobasso, oltre che per affrontare temi e argomenti di carattere più generale ed internazionale.

Il Console USA ha espresso parole di grande apprezzamento per la Città di Campobasso ed in generale per il territorio molisano.