‘Io sono originale’: entro il 15 novembre possono aderire tutte le scuole molisane

E’ ancora aperta la seconda fase del progetto del Ministero dello Sviluppo Economico ‘Io sono originale’, promosso dalla DG Lotta alla Contraffazione–Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per interagire con i Consumatori giovani, adulti e senior nella corretta informazione sui rischi legati alla Contraffazione, l’utilizzo degli strumenti di tutela della Proprietà Intellettuale/Industriale e la diffusione della Cultura della Legalità contro il Mercato del Falso.

La prima fase, con ‘La giornata educativa nelle scuole’ è stata realizzata anche a Campobasso con gli studenti dell’Istituto ‘Pertini – Cuoco’, mentre la seconda fase che consiste nel concorso ‘Io sono originale’ è aperta a tutte le classi e le scuole che vogliono aderire.

Le scuole e le classi che aderiscono alla campagna educativa, oltre a concorrere all’aggiudicazione dei premi avranno l’occasione di mettere in pratica la loro capacità creativa sperimentando le modalità con cui vengono realizzati i brevetti.

Partecipare al concorso è semplice, i ragazzi delle classi coinvolte dovranno immaginare un prodotto nuovo e compilare una domanda di brevetto simulata. Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo i comuni standard di presentazione dei progetti per richiesta di brevetti; proveranno in maniera simulata un percorso di progettazione che genera valore e dunque il senso profondo della proprietà intellettuale e del prodotto originale.

Quale supporto delle attività delle scuole partecipanti al concorso può utilizzare la guida insegnanti contenuta nel kit educational che forniremo alle scuole ed alle classi partecipanti.

In palio ci sono fantastici premi: 3° classificato – Un tablet Samsung Galaxy; 2° classificato – Un tablet Samsung Galaxy e una foto-videocamera Ricoh Theta V per immagini sferiche a 360° – 1° classificato – Un tablet Samsung Galaxy, una foto-videocamera Ricoh Theta V per immagini sferiche a 360° ed anche un premio per la scuola, una stampante multifunzionale wifi.

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 15 novembre 2018 e saranno premiati i tre elaborati ritenuti migliori dalla Giuria.

Partecipare è semplice: tutto sta nell’avere un idea, pensare un’innovazione un progetto da brevettare.

Nell’ambito delle attività promosse in particolare è stata attivata una piattaforma educativa dedicata agli insegnanti: La piattaforma resterà attiva fino al 31 di novembre.

Per aderire, per supporto ed assistenza durante la fase di preparazione degli elaborati, la segretaria del concorso ‘Io sono originale’ è disponibile dal lunedì al venerdì (9,00-13,00 e 14,00-17,00) o ai seguenti recapiti: telefono 055.5062.38/354;fax 055.5062324; scuola@progettiedu.it, anche il Movimento Consumatori del Molise è a disposizione: 347/3309498,e-mail:campobasso@movimentoconsumatori.it.