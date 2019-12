Jelsi si ‘connette’: dall’Europa 15mila euro per il wifi gratuito negli spazi pubblici del paese

Il Comune di Jelsi ha ottenuto un voucher del valore di 15mila euro grazie alla partecipazione all’iniziativa WiFi4EU, che ha lo scopo di fornire la connettività Wi-Fi pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori in tutta l’Unione Europea.

WiFi4EU mira all’installazione di hotspot negli spazi pubblici, come piazze, biblioteche, parchi ed edifici pubblici, che saranno definiti per consentire a cittadini e visitatori, un vero e proprio servizio di pubblica utilità, ormai indispensabile, che il comune di Jelsi, con lungimiranza, aveva già assicurato ai propri cittadini con vari hotspot comunali. Adesso si è presentata l’occasione per potenziare e innovare.

L’Amministrazione Comunale ha individuato gli spazi pubblici che più si prestano alla massima fruizione dell’iniziativa da parte di residenti e visitatori.

Il progetto prevede che i beneficiari di WiFi4EU possano collegarsi nel loro Paese e con lo stesso login accedere facilmente a tutti gli hotspot d’Europa, senza bisogno di registrazioni o password.

Non si puó che prendere atto del ruolo sempre più importante che sta assumendo la rete Internet nello sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico delle comunità. L’intenzione dell’amministrazione è di continuare a potenziare questo servizio raggiungendo anche le zone periferiche.

Da oggi, 13 dicembre, i cittadini jelsesi e i visitatori potranno connettersi semplicemente cercando tra le connessioni WiFi del proprio dispositivo quella denominata “WIFI4EU”,

-lungo l’intero corso Vittorio Emanuele II

-in piazza Umberto I

-nei locali dell’Annunziata

-nel piazzale e nel giardino della Scuola dell’Infanzia

-nel piazzale e il campo polivalente della Scuola Primaria

-nel Mufeg, il museo di comunità della festa del grano

-nell’hub culturale presso il convento S. Maria delle Grazie, comprensivo del CEDISA, Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi, collegato all’Università di Leida(Paesi Bassi) .

Il voucher è stato ottenuto con il metodo clickday. Grande soddisfazione per il comune di Jelsi che già alla prima chiamata è risultato tra i primi vincitori in tutta Europa e il primo tra i 4 comuni molisani vincitori della prima chiamata (Campochiaro, Mirabello e Riccia).

L’adesione a WiFi4EU rientra nell’attività di innovazione e digitalizzazione che l’amministrazione sta proponendo, a partire dall’efficientamento energetico, passando per il rinnovamento di apparati tecnologici e per la connessione geograficamente estesa fino all’adozione del sistema di telefonia VoIP e il rinnovamento del sito WEB, con annessa adozione del sistema di informazione attraverso WhatsApp, senza dimenticare l’adozione del sistema di telecontrollo per monitorare lo stato dell’acquedotto in tempo reale.