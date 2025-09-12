News dal Molise
Nuove strategie politiche associative per il Mezzogiorno: a Palermo una delegazione Ance Molise
Anche una delegazione dell’ANCE Molise oggi a Palermo per i lavori del Comitatodel Mezzogiorno dell’ANCE Nazionale.
L’evento, oltre che per discutere delle politiche di coesione e dello stato di attuazionedel PNRR, è stato organizzato in collaborazione con l’ANCE Sicilia soprattutto alloscopo di rafforzare i legami tra le Associazioni territoriali del Sud e promuovere uncoordinamento più stretto sui temi di interesse comune.Presenti a Palermo il Presidente ANCE Molise Corrado Di Niro, il Consigliere ecomponente del Comitato Mezzogiorno ANCE Cosmo Tedeschi e il Direttore GinoDi Renzo.