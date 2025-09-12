News dal Molise

Nuove strategie politiche associative per il Mezzogiorno: a Palermo una delegazione Ance Molise

Photo of Redazione Redazione12 Settembre 2025

Anche una delegazione dell’ANCE Molise oggi a Palermo per i lavori del Comitatodel Mezzogiorno dell’ANCE Nazionale.

L’evento, oltre che per discutere delle politiche di coesione e dello stato di attuazionedel PNRR, è stato organizzato in collaborazione con l’ANCE Sicilia soprattutto alloscopo di rafforzare i legami tra le Associazioni territoriali del Sud e promuovere uncoordinamento più stretto sui temi di interesse comune.Presenti a Palermo il Presidente ANCE Molise Corrado Di Niro, il Consigliere ecomponente del Comitato Mezzogiorno ANCE Cosmo Tedeschi e il Direttore GinoDi Renzo.

Photo of Redazione Redazione12 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Tutto pronto per “Ruote nella Storia 2025”: il 13 settembre il raduno di auto d’epoca a Sepino/Altilia

12 Settembre 2025

Bocce, all’azzurro Giuliano Di Nicola il 9° Trofeo “Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita”

11 Settembre 2025

Una nuova prospettiva sul mondo: a Pietracatella la presentazione de ‘Il XII Arcano’ di William Mussini

11 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, la stagione del Cln Cus Molise inizia con la Coppa della Divisione a Frosinone

11 Settembre 2025

Campobasso, pubblicato l’avviso per il contributo una tantum per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

10 Settembre 2025

Consiglio regionale, Pallante premia Bucci e la Fanfara Alpina del Molise

9 Settembre 2025

Scriabin tra musica, innovazione e misticismo: prestigioso seminario al Perosi

8 Settembre 2025

La Molisana Magnolia, a Battipaglia la prima uscita effettiva della stagione

6 Settembre 2025

La prevenzione fa tappa a Termoli: screening in Piazza del Papa

6 Settembre 2025

‘Il Galanti che torna a nuotare con il CIP’: un progetto di inclusione e sport alla Piscina di Campobasso

4 Settembre 2025

‘Diamo un senso al tuo talento’, ultime ore per iscriversi online al Conservatorio Perosi

3 Settembre 2025

Sonika Art Festival, giovedì 5 settembre di scena il sound crossmediale ed eclettico di A Smog Museo e Archivio Futuro

2 Settembre 2025

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso al via la preparazione pre-campionato

2 Settembre 2025

Castelpetroso, Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia: il Molise si riunisce alla Basilica dell’Addolorata

1 Settembre 2025

‘Sportlandia’: un trionfo di sport e inclusione nel cuore del Molise

1 Settembre 2025

Prevenzione al femminile: mammografie gratuite a Termoli dal 2 al 5 settembre 2025

1 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa