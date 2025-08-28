News dal Molise

Pallacanestro, il Napoli in ritiro a Campobasso: all’Arena amichevole contro l’Avellino

La condivisione di un’intera settimana di lavoro con i #fioridacciaio. Ed ora anche un comune epilogo al sabato con scrimmage. Il penultimo giorno di agosto sarà sinonimo di grande basket all’Arena. Da mezzogiorno in poi due gare consecutive per gli appassionati e, tra l’altro, ad ingresso libero, a rappresentare un ulteriore momento di promozione per la disciplina.

ONDA VERDE Dopo lo scrimmage in famiglia tra formazione ‘bianca’ e formazione ‘blu’ della Magnolia previsto dalle 12, alle 15.30 si ritroveranno di fronte il Napoli della massima serie e l’Avellino affidato ad un guru della palla a spicchi tricolore come Maurizio Buscaglia.

Per il team partenopeo, guidato da Alessandro Magro, quello con gli irpini sarà l’appuntamento che chiuderà il ritiro partito lunedì nel capoluogo di regione, condividendo l’Arena coi #fioridacciaio.

Tra l’altro Napoli, nell’occasione, affronterà il secondo test nell’arco di tre anni nell’impianto di Contrada Selvapiana, dopo quello contro Brindisi del 3 settembre 2022, quando in ritiro in città c’erano i pugliesi, a conferma della volontà del club rossoblù di promuovere il basket a 360 gradi.

Nello specifico, poi, la sinergia col quintetto cestistico di Napoli è legata al fatto che, al vertice della società partenopea, c’è quel Matt Rizzetta, presidente anche della formazione calcistica di Campobasso, impegnata in Lega Pro in quella che è una comunanza d’intenti a difesa dei colori rossoblù con tanto di appello da parte del team cittadino ad un percorso per i tifosi tra i due impianti in considerazione della sfida delle 18 dei Lupi contro la Torres.

