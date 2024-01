Pallacanestro serie B, inizia il girone di ritorno per la Magnolia Campobasso. Prima uscita del 2024 a Maddaloni

Dal 9 dicembre al 6 gennaio. In quasi un mese di tempo è trascorso lo spazio tra girone di andata e quello di ritorno nel torneo di serie B di basket con La Molisana Magnolia Campobasso, seconda al giro di boa a quota dieci punti, che inizia il suo percorso di questa fase (che terminerà il prossimo 17 febbraio) a Maddaloni sul campo della Mac Management penultima della classe con due soli punti all’attivo (l’unico referto rosa è stato ottenuto contro il fanalino di coda a secco di punti Cestistica Benevento).

GENNAIO BIVIO Per i #fiorellinidacciaio, in effetti, il primo mese del 2024 sarà di quelli chiave in prospettiva della successiva fase ad orologio portando con sé poi il match interno con Ariano Irpino, la trasferta a Taranto e, infine, il confronto con la Cestitica Benevento, contesa che però potrebbe mutare di collocazione per la contemporaneità col confronto di A1.

«Di fatto ci sarà solo la seduta della vigilia (condotta da Valeria Battisodo, ndr) per il gruppo, ma occorrerà riprendere dopo questo lungo stop abbastanza lungo, consapevoli anche di dover fare a mano di Trozzola per un problema fisico», spiega Diotallevi.

RITMO CERCASI «Dovremo senz’altro ritrovare il ritmo in questo mese – prosegue – anche se non sarà semplice e vedremo quelle che poi saranno le effettive condizioni del match».

PROSPETTI A TELESE Del resto, contemporaneamente, lo stesso tecnico è a Telese Terme con la formazione under 14 per un torneo con Cercola, Maddaloni, Panthers Roseto ed Angiulli Bari. Anche in terra sannita, tra influenze varie, il roster dei #fiorellinidacciaio deve fare i conti con più di qualche assenza.