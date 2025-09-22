News dal Molise

Per Giuseppe Testa quarto posto al ‘Mille Miglia’

RALLY DELLA MARCA 2025 2 TESTA-BIZZOCCHI

Termina con una quarta posizione l’avventura del driver cercese Giuseppe Testa al ‘Rally 1.000 Miglia’ svoltosi in questo weekend a Montichiari, nel bresciano.

Dopo il terzo posto al sabato mattina nello shakedown di Puegnago – miglior tempo l’1’07”8 del quinto stint – Testa ha chiuso quinto il sabato nella speciale più lunga del programma, la Pertiche.

Una quinta posizione, quella complessiva, mantenuta anche nelle prime cinque speciali delle sei domenicali, tutta la prima tornata della Bione (con un quarto posto parziale), della Marmentino e della Sabbio Chiese dell’era Valerio.

Nel secondo giro di speciali sono arrivati un quarto posto nella Bione, un sesto nella Marmentino ed un podio – una terza posizione parziale in 7’19”5 a poco più di otto secondi dal miglior tempo – nella Sabbio Chiese dell’era Valerio, settimo (ed ultimo) tratto contro il tempo.

Nel complesso, Testa – al volante della sua Skoda Fabia RS con alle note il sammarinese Massimo Bizzocchi  ha chiuso quarto assoluto, oltre che di gruppo (RC2N) e di classe (R5-Rally 2) con un tempo complessivo di 1h03’58” ad appena sette secondi dal gradino più basso del podio.

«Per noi – la sintesi del driver molisano una volta tagliato il traguardo – è stata una gara non bellissima anche per via di un ambientamento legato al ritornare in questo evento dopo tanti anni di distanza. Non avendo fatto test, non avevamo un setup ottimale, però pian piano abbiamo provato a dare il massimo e, nonostante qualche problematica fisica, abbiamo ottenuto questo risultato per cui ringrazio il team, gli sponsor ed il mio navigatore».

Prossimo appuntamento del trofeo italiano rally, per Testa, sarà ad ottobre in Vento, venerdì 10 e sabato 11, con il ‘Città di Bassano’.

 

