Prestigioso incarico per Colagiovanni, Grieci lo nomina vice-presidente nazionale dell’Ente Bilaterale per Imprese e Lavoratori Dipendenti

Prestigioso incarico per l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Campobasso, Salvatore Colagiovanni, che, questa mattina, giovedì 13 settembre 2018, a Roma è stato nominato vice-presidente nazionale di Ebild, Ente Bilaterale per Imprese e Lavoratori Dipendenti, che fa parte della F.Agr.I. (Filiera Agricola Italiana).

La nomina è arrivata dal presidente nazionale di Ebild e di F.Agr.I, Gianfranco Grieci, numero uno dal 2002 e sotto la sua presidenza la F.Agr.I. si espande in tutta Italia, diventando la terza forza sindacale di categoria in Italia e ottenendo i massimi riconoscimenti dello Stato come Organizzazione Professionale e Sindacale di categoria nel comparto agricolo ed agroalimentare.

“Un incarico che mi onora – ha affermato Salvatore Colagiovanni – anche in considerazione dei rapporti che ho col presidente nazionale Gianfranco Grieci, col quale inizio un nuovo e stimolante percorso. L’ente bilaterale porterà benefici su tutto il territorio nazionale. Io, ovviamente, parto dal Molise, dove ho invitato, a stretto giro, il presidente nazionale per aprire un tavolo di confronto sugli argomenti più urgenti su cui lavorare sul nostro territorio”.

Un ente bilaterale è un’associazione senza scopo di lucro, costituita da sindacati e organizzazioni datoriali e imprenditoriali, al fine di favorire il principio di bilateralità. Ha il compito di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, creando condizioni di lavoro migliori per i lavoratori e si fondano sul principio della collaborazione.

Un ente bilaterale si pone a metà tra gli interessi dei sindacati e quelli dei datori di lavoro, al fine di migliorare le relazioni e la collaborazione tra loro.