Progetto Educamp 2019, inaugurata la seconda settimana

Dopo il successo riscosso nella prima settimana, è stato inaugurato il secondo turno del camp estivo organizzato dal CONI Molise – Delegazione di Campobasso nella location del “Diomedea” Residence & Village a Campomarino Lido.

Il CONI ha accolto i ragazzi e le famiglie e aperto ufficialmente la seconda settimana del Progetto “Educamp” 2019. Elemento distintivo del progetto è l’offerta di attività sportiva multidisciplinare finalizzata non alla competizione agonistica ma al divertimento e alla socializzazione.

In Molise è stato organizzato, per la nona stagione consecutiva, un campus con formula residenziale riservato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il progetto mira ad offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie promuovendo, attraverso l’attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell’individualità del singolo, del gruppo, delle regole e dei principi legati al benessere psico-fisico, alla socializzazione, all’integrazione e ad un sano e corretto stile di vita. Lo sport, in quest’ottica, è elemento facilitatore nella sua facoltà di inglobare e coniugare insieme vari apprendimenti. Attraverso il semplice gioco e la pratica sportiva, infatti, i ragazzi si trovano a confrontarsi assimilando contestualmente concetti come la socializzazione, la multiculturalità, l’integrazione, la salute, l’educazione alimentare.

I ragazzi della prima settimana hanno passato il testimone ai partecipanti del secondo turno che avranno anch’essi l’opportunità di praticare diversi sport (atletica leggera, pallamano, calcio, pallavolo, tennis, nuoto, danza sportiva, rugby, tiro con l’arco, badminton, golf e scacchi) sotto l’attento controllo di educatori sportivi laureati in scienze motorie, con un Coordinatore Tecnico che sovraintende agli aspetti organizzativo-logistici ed è responsabile della programmazione delle attività sportive e con un gruppo di animatori che organizza i momenti non sportivi.

Il valore aggiunto offerto dagli Educamp è un contesto ludico educativo sicuro per la qualità e la competenza della struttura organizzativa e per il personale altamente qualificato.

La seconda settimana di Educamp si concluderà sabato 6 luglio con una festa e la consegna degli attestati di partecipazione ai protagonisti dell’Educamp 2019.