Quattro titoli regionali per il CS Pattinaggio Campobasso ai campionati indoor di Pescara

11 medaglie, 4 titoli regionali per gli atleti del CS Pattinaggio Campobasso, protagonisti al Campionato Regionale di corsa indoor indetto dalla FISR Abruzzo che si è svolto al Pattinodromo di Pescara.

Nella categoria giovanissimi (2013-2014) doppio titolo regionale per la “speedy” Serena Di Cillo, medaglia d’oro sia nella gara sprint sui 100 metri che nella gara lunga sui 600 metri. Al secondo posto, in entrambe le specialità, si è piazzata Elisabetta Paladino. Terzo posto per Emanuela Di Zinno nella gara lunga. Bene hanno fatto anche le altre due atlete campobassane, Alessandra Monti e Marika Perugini, penalizzate da una clamorosa svista del giudice di gara nella prima batteria dei 600 metri.

Altrettanto bene è andata nella categoria esordienti (2011-2012). Chiara Fusco ha ottenuto un soddisfacente secondo posto sia nella gara sprint sui 200 metri che nella gara lunga sui 1000 metri. Terzo posto per Caterina Di Zinno nella gara sprint e terzo posto per Martina Palumbo, prima in batteria, nella gara lunga. Buoni risultati anche per le altre atlete in gara, Irene Del Fiore, Maddalena Di Zinno, Diana Muntean e Sofia Macari, tutte impegnate per la prima volta in una competizione ufficiale.

Nella categoria ragazzi 12 (anno 2010), doppio titolo regionale per Sara Storto, unica atleta molisana in gara, che bene ha fatto, anche al cospetto delle avversarie abruzzesi, sia nella gara di velocità, 2 giri sprint, che nella gara lunga, 2000 metri a punti.

Tutte le 13 atlete campobassane hanno saputo farsi valere nelle varie categorie e nelle diverse specialità. Nella classifica per società, la ASD CS Pattinaggio Campobasso si è piazzata al primo posto, davanti al Cus Molise.

Ora, atleti e tecnici si prepareranno al prossimo appuntamento: domenica 10 aprile la società campobassana parteciperà ad un’altra gara federale, questa volta a Porto d’Ascoli per i campionati regionali di corsa su strada.