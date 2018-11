Ripristino orario sportello Inps di Agnone, il Consiglio regionale approva OdG

Approvato all’unanimità nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 novembre, in Consiglio regionale, l’ordine del giorno avente ad oggetto “Problematiche conseguenti alla riduzione dell’orario settimanale dello sportello Inps di Agnone”, che impegna il governatore Toma e la Giunta regionale a trovare una soluzione per normalizzare una situazione che sta generando malcontento e difficoltà a tanti cittadini altomolisani.

“L’ordine del giorno – fa sapere il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo – ha come obiettivo la riattivazione dell’orario dello sportello nei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio, infatti, ha subito una riduzione dell’orario di apertura al pubblico da cinque a due giorni a settimana. Una scelta operata dall’Inps che sta creando, in una realtà importante come quella dell’Alto Molise, forti disagi alla popolazione”.

“Con l’approvazione di questo ordine del giorno, la politica regionale vuole ribadire l’attenzione verso i problemi delle aree interne, mitigando, anche se parzialmente, la situazione di numerosi utenti, soprattutto quelli delle fasce più deboli. L’Inps, in qualità di ente erogatore dei servizi, su sollecitazione del Consiglio regionale, puo’ ripensare la decisione assunta e ripristinare il servizio, dimostrando l’attenzione necessaria per continuare ad essere vicina al cittadino, come è sempre stato finora”.