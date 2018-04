Rugby, il settore giovanile degli Hammers protagonista al XXXV Torneo Città di Benevento

La trentacinquesima edizione del trofeo giovanile di rugby Città di Benevento ha visto tra i protagonisti i piccoli “martelli” del mini rugby degli Hammers Campobasso, fino all’under 14.

Esperienza unica per tutto il settore giovanile della società del presidente Suliani, che ha avuto l’onore di partecipare a una manifestazione sportiva così importante, riservata alle squadre under 6, under 8, under 10, under 12 e under 14, di diverse società nazionali e internazionali che si sono affrontate nei rispettivi tornei, disputati in differenti impianti sportivi della città e della provincia di Benevento.

Circa mille i giovani rugbisti che sono stati impegnati sui campi di: Pacevecchia, Compagna, Imbriani e Tontoli.

Per l’under 14 della società del capoluogo molisano ancora ottimi risultati e tantissimi complimenti per il talento che appare sempre più evidente di partita in partita. I ragazzi di coach Russo hanno esordito con una vittoria contro Pompei per 27 a 0 e hanno poi perso 21 a 0 contro U.S. Benevento e 26 a 7 contro Genova. Nell’ultimo incontro con Pozzuoli, i giovanissimi rossoblu hanno ottenuto un ottimo pari per 14 a 14.