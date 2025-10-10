News dal Molise

Sabato in musica, a Campobasso tornano protagonisti i ragazzi del Conservatorio

Esibizioni in programma l'11 ottobre in Banca d'Italia e al centro storico nell'ambito di due importanti iniziative

Campobasso - Conservatorio di musica ''Lorenzo Perosi'' di Campobasso (fonte Lino Venditti)

Le allieve e gli allievi del Conservatorio di musica Lorenzo Perosi saranno protagonisti sabato 11 ottobre di due iniziative culturali dedicate alla promozione turistica del Capoluogo e delle bellezze storiche del borgo e dei suoi palazzi.

Per la giornata dedicata al patrimonio artistico della Banca d’Italia, con l’apertura straordinaria della filiale cittadina, si esibiranno gli allievi del Dipartimento di Musiche tradizionali guidato dal maestro Francesco Magaró. Una doppia esibizione (mattina e pomeriggio) che accompagnerà la visita guidata in programma presso la sede di Corso Mazzini. Note e melodie che legano alla perfezione con il tema dell’evento, ovvero il “Riscatto di Campobasso” tra identità e migrazione. L’iniziativa sarà riproposta anche sabato 18 ottobre.

Alle 20 di sabato 11, presso la suggestiva cornice di largo San Leonardo (nel centro storico di Campobasso), si esibirà invece il trio violinistico ‘Violin Ensemble Perosi’ formato dalle allieve della professoressa Eleonora Turtur, momento musicale che rientra nella manifestazione ‘Sabato al Borgo’ promossa dal Comune.

Entrambi i gruppi quest’anno hanno portato in alto il nome del Molise nel mondo, partecipando con il Conservatorio a due importanti progetti di internazionalizzazione negli USA (Philadelphia) e in Giappone (Osaka e Tokyo).

