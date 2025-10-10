News dal Molise

San Giuliano di Puglia, i 90 anni di Silvana Cocca

10 Ottobre 2025

Un punto di riferimento per tutti, la persona più importante della famiglia, un dono di amore accolto e donato. Una mamma, una moglie, una zia, una nonna, un’amica speciale: basta un suo sguardo per farti sentire amato, un consiglio per affrontare un problema, un bacio per rinnovare un immenso affetto. Esserci è motivo di gioia infinita e di ringraziamento, da quando ti abbiamo conosciuta, giunta quasi cinquant’anni fa da Campobasso a San Giuliano di Puglia.

Nel cuore e nella mente il ricordo dell’amatissimo marito Tonio, di Paolo, di quanti hanno condiviso infinite esperienze di vita e continuano a dirle, con bontà e riconoscenza… ti vogliamo un mondo di bene! A Silvana Cocca auguri per i suoi novant’anni da tutta la grande famiglia. Siamo qui, con te, con gratitudine e ogni benedizione dal Cielo.

