Sede Regione Molise, Di Niro (Acem): “Dar seguito al concorso di idee. Deleterio tornare indietro”

“Riteniamo che debba darsi seguito alla procedura del concorso di idee per la nuova sede della Regione Molise già avviata tempo fa, affidando la progettazione preliminare ai vincitori della selezione come stabilito nel bando ed accelerando i tempi per cantierare quanto prima gli interventi previsti o i loro eventuali step e creare così nuove opportunità di lavoro per le imprese”. È quanto dichiara il Presidente dell’ACEM, Corrado Di Niro, intervenendo sul dibattito in corso circa la destinazione dell’area del Roxy al centro di Campobasso.

“Non comprendiamo le ragioni per cui con un percorso già avviato, si torni oggi a parlare di altre possibili soluzioni e di riaprire la partita con tutte le lungaggini che ne deriveranno, ciò infatti sarebbe assai deleterio nel mentre le imprese attendono nuove opportunità di lavoro in preda ad una crisi senza precedenti che imperversa nel settore”, conclude il presidente Di Niro.