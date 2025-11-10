News dal Molise

“Silenzio di Pace” è l’iniziativa teatrale della AST CISL Molise

L'evento si terrà lunedì 10 novembre 2025, alle ore 17, al Samnium Innovation Hub

“Silenzio di Pace”, è l’iniziativa teatrale promossa dalla AST CISL Molise che si terrà lunedì 10 novembre ore 17 presso Samnium Innovation Hub.

La pace è una missione, una responsabilità che ognuno di noi ha.

Crediamo che la costruzione del messaggio di pace debba partire da modelli culturali di dialogo e ascolto, modelli che possano essere condivisi nei gesti quotidiani.

Il progetto teatrale di Lino D’Ambrosio fa parte della catena di solidarietà proposta dalla CISL nazionale con la “Maratona per la Pace” sul tutto il territorio italiano.

“Silenzio di Pace” porterà in scena il processo attivo di impegno e costruzione della pace a cui siamo chiamati ogni giorno tutti noi.

Antonio D’Alessandro, Coordinatore AST CISL Molise, nel suo invito alla cittadinanza, afferma quanto la partecipazione di tutta la comunità intesa come lavoratori, famiglie e anziani è fondamentale alla risonanza pervasiva dell’iniziativa.

Difronte alle difficoltà, alle violenze e alle divisioni che la guerra genera, la AST CISL Molise sceglie di mobilitarsi attraverso uno strumento di condivisione potentissimo, che è l’arte. Una forma universale di pace capace di superare le barriere linguistiche, culturali, nazionali. Un dispositivo in grado di favorire la comprensione reciproca, il senso di appartenenza condivisa, la promozione del dialogo, della speranza e della riconciliazione.

L’evento si concluderà con il passaggio del testimone di pace al territorio dell’Aquila che continuerà la catena di solidarietà fino all’evento culmine della staffetta simbolica del messaggio di pace a Roma del 15 novembre.

