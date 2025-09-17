News dal Molise

Sport, passione e cuore: il Milan Club Castel del Giudice al fianco di Gaza

Dal campo alla solidarietà: il Milan Club Castel del Giudice devolve l’intero ricavato del torneo di calcio a 5 organizzato a Castel del Giudice a Medici Senza Frontiere per Gaza.

Il Milan Club Castel del Giudice è lieto di comunicare che il ricavato delle iscrizioni al torneo di calcio a 5 interno, organizzato quest’estate, è stato interamente devoluto a Medici Senza Frontiere, a sostegno delle attività umanitarie a Gaza.

Il ricavato complessivo delle iscrizioni, pari a 300 euro, è stato destinato a sostenere le équipe mediche che ogni giorno operano in un contesto di estrema emergenza.

Con questo gesto, il Club intende unire la passione sportiva alla solidarietà, dimostrando che il calcio può essere non solo divertimento e aggregazione, come lo è stato quest’estate, ma anche un’occasione per dare un contributo concreto a chi vive situazioni di emergenza.

“Ringraziamo tutti i partecipanti al torneo che hanno reso possibile questa iniziativa: insieme, lo sport può diventare un mezzo per costruire speranza – dice il presidente del Milan Club Castel del Giudice Carmelio CenciLa situazione attuale a Gaza è sotto gli occhi di tutti e il nostro vuole essere un piccolissimo gesto concreto nel silenzio assordante delle istituzioni nazionali. Come Milan Club Castel del Giudice abbiamo voluto che il torneo non fosse solo un momento di sport e divertimento, ma anche un’occasione per fare del bene. A Gaza la fame è usata deliberatamente come arma. Devolvere il ricavato a Medici Senza Frontiere significa dare un piccolo contributo a chi opera ogni giorno in prima linea per salvare vite a Gaza. È un gesto che sentiamo doveroso come comunità e come club, convinti che la passione per il calcio debba andare di pari passo con la solidarietà. Continueremo con iniziative di questo tipo perché è quello che cerchiamo di fare ormai da sette anni a questa parte. Unire la passione per lo sport e per i colori rossoneri con iniziative di beneficenza in piccola e larga scala”.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico-umanitaria indipendente che porta cure d’emergenza in oltre 70 Paesi del mondo. A Gaza, le équipe di MSF lavorano da anni per garantire assistenza sanitaria alla popolazione colpita dal conflitto, offrendo cure chirurgiche e mediche, supporto psicologico e fornendo materiali di primo soccorso agli ospedali locali.

