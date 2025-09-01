News dal Molise

‘Sportlandia’: un trionfo di sport e inclusione nel cuore del Molise

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2025

Campobasso e Isernia, da questa mattina, palcoscenici di un evento straordinario, ‘Sportlandia’, il campus non residenziale organizzato con passione e dedizione dal Comitato Italiano Paralimpico del Molise. L’iniziativa offre a 35 partecipanti, provenienti da tutta la regione, la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive in un ambiente inclusivo e stimolante.

Di età compresa tra i 6 e i 40 anni, in 24 hanno aderito a Campobasso, in 11 a Isernia.

In entrambi i casi sono stati suddivisi in due gruppi. Affiancati da tecnici ed assistenti, dediti ad offrire a tutti l’opportunità di scoprire nuove passioni e di superare i propri limiti, i ragazzi oggi hanno svolto le attività di tennis, badminton, bocce e atletica alla Bocciofila e al Circolo Tennis del Capoluogo e al Palazzetto dello Sport Fraraccio della cittadina pentra.

“Il successo di ‘Sportlandia’ è possibile grazie all’impegno di figure chiave che credono fortemente nel progetto – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Sono felice di vedere così tanti ragazzi coinvolti e di constatare l’entusiasmo che ha animato questa giornata e che certamente non mancherà in quelle a venire. ‘Sportlandia’ non è solo un campus sportivo; è un’occasione per creare legami, per abbattere le barriere e per dimostrare che lo sport è un diritto di tutti. Vedere sorrisi e determinazione è la ricompensa più grande.”

Anche Mariella Procaccini, coordinatrice del progetto, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. “Abbiamo lavorato non solo per offrire un programma che fosse divertente, ma pure educativo e formativo. Il nostro obiettivo è far sì che ogni partecipante si senta parte di una squadra, imparando a rispettare le regole, a collaborare e a celebrare le piccole e grandi conquiste personali.”

Infine, Carmine Iacovella, referente della iniziativa nella provincia di Isernia, ha evidenziato il valore del lavoro sul campo. “La risposta dei ragazzi è sempre eccezionale. Mostrano una voglia incredibile di mettersi in gioco e di imparare. Il nostro compito resta quello di guidarli, di sostenerli e di creare un’atmosfera di fiducia e allegria.  È sempre emozionante e coinvolgente offrire il proprio contributo in questi eventi di spessore”

‘Sportlandia’ si conferma, così, un appuntamento fondamentale nel panorama sportivo molisano, capace di promuovere l’inclusione e di celebrare il valore dello sport come strumento di crescita, amicizia e integrazione. Terminerà il 12 settembre 2025 e prima del cambio dei partecipanti non mancheranno dei tornei amatoriali.

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Castelpetroso, Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia: il Molise si riunisce alla Basilica dell’Addolorata

1 Settembre 2025

Prevenzione al femminile: mammografie gratuite a Termoli dal 2 al 5 settembre 2025

1 Settembre 2025

2° Raduno ‘A spasso con il tempo’: San Giuliano di Puglia ospita le auto d’epoca

1 Settembre 2025

Un traguardo di storia e qualità: 58 anni della Bottega delle Carni

1 Settembre 2025

A San Giuliano del Sannio lo Slalom di San Nicola: Adriano Ricci vince la nona edizione

31 Agosto 2025

A San Giuliano del Sannio al via lo Slalom di San Nicola

31 Agosto 2025

Dalla Puglia / L’eurodeputato Michele Picaro: “Il PD pugliese ha distrutto la sanità regionale, ora tenta di scaricare le colpe sul Governo”

31 Agosto 2025

Trivento celebra la Festa del Miele: natura, cultura ed economia di prossimità

31 Agosto 2025

Diciotto anni di sogni, sorrisi e futuro: auguri splendida Marta Colella

28 Agosto 2025

Pallacanestro, il Napoli in ritiro a Campobasso: all’Arena amichevole contro l’Avellino

28 Agosto 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, inizia la preparazione pre-campionato del Cln Cus Molise

27 Agosto 2025

Percorso pronto: inizia a prendere forma l’edizione 9 dello Slalom di San Nicola di San Giuliano del Sannio

25 Agosto 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, il Cln Cus Molise inizia la preparazione pre-campionato

25 Agosto 2025

Campobasso in Musica, dal 26 al 29 agosto 2025 la quarta edizione della kermesse

25 Agosto 2025

Giuseppe Testa torna all’opera in Friuli: il leader del Trofeo Italiano Rally sarà tra gli attesi protagonisti al ‘Piancavallo’

25 Agosto 2025

Acqua alla Puglia, Primiani (M5S): “Il Molise non si faccia trascinare nel tritacarne elettorale pugliese”

23 Agosto 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa