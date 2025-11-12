News dal Molise

Tennistavolo, doppia vittoria di Luigi De Bernardo in Calabria nell’individuale e in coppia con Alessandro Daniele

Nelle prove individuali podio per Alessandro Daniele e Adriana Ruscitto Marinelli

Photo of Redazione Redazione12 Novembre 2025

Si sono svolti a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, i secondi tornei Over nazionali di Calabria di tennistavolo. 

Gli atleti molisani sono arrivati ben quattro volte a podio: Luigi De Bernardo ha vinto gli over 450, Alessandro Daniele e Luigi De Bernardo hanno vinto il doppio over 450, Alessandro Daniele è arrivato terzo all’over 1200 e Adriana Ruscitto Marinelli è arrivata terza all’over 5000.

Luigi De Bernardo, portacolori dell’ASD Tennistavolo Campobasso, ha vinto il torneo over 450 vincendo il proprio girone di qualificazione con tre vittorie, nel tabellone finale ha battuto per 3 a 1 prima Alessio Morrone e successivamente Nicola Ferraro, sconfiggendo, in finale, la testa di serie numero 1 del torneo, Francesco Federico della asd Tennistavolo Castrovillari, per 11-8, 9-11, 11-9, 5-11, 12-10.

La coppia dell’ASD Tennistavolo Campobasso, composta da Luigi De Bernardo e dal quattordicenne Alessandro Daniele, ha vinto il torneo di doppio over 450 battendo, in una finale estremamente avvincente risolta al quinto e decisivo set, la coppia testa di serie numero uno del torneo composta da Francesco Federico (asd TT Castrovillari) e da Antonio Cofano (asd Vigevano 1999) per 11-6, 12-10, 7-11, 5-11, 11-7.

Alessandro Daniele è arrivato terzo nel torneo over 1200 classificandosi primo nel girone di qualificazione superando, successivamente agli ottavi di finale il calabrese Adolfo Cavallari e ai quarti di finale il pugliese Matteo Trovisi. Il suo percorso si è quindi concluso in semifinale sconfitto da Nicola Ferraro, atleta di casa della asd Spezzano Albanese, per 8-11, 9-11, 5-11.

Adriana Ruscitto Marinelli, atleta dell’ASD PGS Shalom di Petrella Tifernina, ha conquistato un ottimo terzo posto nel torneo over 5000. La molisana ha inizialmente vinto il proprio girone di qualificazione con tre vittorie e nel tabellone finale ha superato tre turni di qualificazione fermandosi ad un passo dalla finale sconfitta dal sedicenne Nicola Scuticchio (ASD Tennistavolo Piscopio) per 7-11, 11-8, 11-13, 3-11.

Il percorso di crescita del tennis tavolo molisano continua a confermarsi nei risultati individuali dei tornei che si svolgono in altre regioni italiane e questi quattro podi forniscono ulteriore energia a tutto il movimento pongistico molisano.

Photo of Redazione Redazione12 Novembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Riparte la stagione teatrale a Casacalenda

11 Novembre 2025

Formazione Paralimpica: nuovi corsi per Istruttori e Arbitri FISPIC

11 Novembre 2025

Pietracatella, torna il Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”: la XII edizione ispirata a Fiume Sand Creek

11 Novembre 2025

Tennistavolo: grandi risultati degli atleti molisani al secondo Torneo Nazionale Over di Calabria

11 Novembre 2025

“Silenzio di Pace” è l’iniziativa teatrale della AST CISL Molise

10 Novembre 2025

AIRC, tornano nelle piazze i “Cioccolatini della Ricerca”

9 Novembre 2025

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise pareggia contro il Sulmona

9 Novembre 2025

Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso si impone su Gioia del Colle

9 Novembre 2025

Open day vaccinale “Sempre protetti”: il 15 novembre accesso libero

7 Novembre 2025

Una delegazione di Azione Universitaria Unimol in visita alla Camera dei Deputati dall’On. Elisabetta Lancellotta

7 Novembre 2025

Il CIP Molise celebra l’eccellenza sportiva: Donatella Perrella alla Cerimonia dei Collari d’Oro

6 Novembre 2025

Festa del volley molisano, il territorio sotto i riflettori nazionali De Giorgi e gli aneddoti sul Mondiale

5 Novembre 2025

La presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, confermata nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico

5 Novembre 2025

Vinchiaturo, sport e benessere: “Il diritto a stare bene” unisce giovani, tecnici e istituzioni

3 Novembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, prima vittoria stagionale del Cln Cus Molise: successo a Canicattì

3 Novembre 2025

Pallacanestro serie B, la Magnolia Campobasso cede alla Virtus Ariano Irpino

3 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa