Treni sicuri, la Polizia Ferroviaria dialoga con i ragazzi nelle scuole

Anche quest’anno è stato avviato il progetto “Train… to be cool”, l’iniziativa che porta la Polizia Ferroviaria nelle scuole per promuovere la sicurezza in ambito ferroviario. Solo lo scorso anno, il progetto ha consentito di raggiungere ben 5.373 studenti per un totale di 66 incontri in varie scuole dislocate in Puglia, Basilicata e Molise, le tre regioni di competenza compartimentale.

“Train…to be cool” è un progetto ideato dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, prevede momenti d’incontro e dialogo fra i docenti e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori e gli operatori della Polizia Ferroviaria. L’obiettivo è stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello “scenario ferroviario”, contrastare gesti pericolosi come lancio sassi contro i treni e posa massi sui binari, che costituiscono anche gravi reati, e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli per la propria ed altrui incolumità.

Gli incontri delle precedenti edizioni hanno suscitato il vivo interesse da parte degli studenti che hanno apprezzato l’iniziativa della specialità sui temi della sicurezza, ma anche in relazione all’attività di rintraccio delle persone e tutela degli individui disagiati presenti in stazione.

Fra le opportunità c’è anche la possibilità di avere una lezione di “Train to be cool” in treno, per i ragazzi che usano il mezzo ferroviario nelle gite scolastiche.