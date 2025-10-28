News dal Molise

‘Un libro per la LILT’, successo per l’iniziativa di Termoli

28 Ottobre 2025

Grande successo per “Un libro per la LILT. Leggere fa bene, donare ancora di più”, l’iniziativa che si è tenuta nello  in Piazza Monumento a Termoli.

L’idea nata dall’esperienza del gruppo di libroterapia della LILT Campobasso ha raccolto intorno a sé grande entusiasmo, curiosità e tanta solidarietà sia nella prima fase di donazione dei libri sia nella fase di ”vendita” con offerte minime per un pacchetto di libri a scelta ma anche sorprese e pacchetti preparati dalle volontarie.

E a conclusione della due giorni il ricavato dell’iniziativa, grazie alle offerte, ha superato i 1.700 euro che saranno utilizzati per l’acquisto di nuove parrucche e nuovi turbanti da destinare gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne faranno richiesta.

“Abbiamo respirato – ha affermato la psicoterapeuta LILT Campobasso dott.ssa Marianna D’Aulerio, coordinatrice del gruppo di libroterapiauna bella energia in questi due giorni. Una sintonia perfetta con tutto il gruppo di libroterapia e una grandissima risposta che fa piacere e ci proietta verso iniziative future. La cosa bella del volontariato è che ognuno può trovare il proprio posto, partendo da ciò che sa fare, in grandi e piccoli gesti”.

Un altro obiettivo raggiunto per la sezione provinciale della LILT Campobasso nato dal desiderio di mettere in circolo libri nuovi o usati e dare loro una nuova famiglia ma soprattutto offrire un ulteriore sostegno alle donne malate di tumore.

“Sono davvero felice e commossa – ha affermato la presidente LILT Campobasso, dott.ssa Carmela Franchellanon solo per il risultato economico ma anche per la partecipazione e l’entusiasmo che si sono generati attorno alla LILT. La passione, l’impegno e la delicatezza con cui il gruppo di libroterapia ha portato avanti l’iniziativa sono un esempio straordinario di come la cultura e la solidarietà possano camminare insieme”.

