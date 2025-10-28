‘Un libro per la LILT’, successo per l’iniziativa di Termoli

Grande successo per “Un libro per la LILT. Leggere fa bene, donare ancora di più”, l’iniziativa che si è tenuta nello in Piazza Monumento a Termoli.

L’idea nata dall’esperienza del gruppo di libroterapia della LILT Campobasso ha raccolto intorno a sé grande entusiasmo, curiosità e tanta solidarietà sia nella prima fase di donazione dei libri sia nella fase di ”vendita” con offerte minime per un pacchetto di libri a scelta ma anche sorprese e pacchetti preparati dalle volontarie.

E a conclusione della due giorni il ricavato dell’iniziativa, grazie alle offerte, ha superato i 1.700 euro che saranno utilizzati per l’acquisto di nuove parrucche e nuovi turbanti da destinare gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne faranno richiesta.

“Abbiamo respirato – ha affermato la psicoterapeuta LILT Campobasso dott.ssa Marianna D’Aulerio, coordinatrice del gruppo di libroterapia – una bella energia in questi due giorni. Una sintonia perfetta con tutto il gruppo di libroterapia e una grandissima risposta che fa piacere e ci proietta verso iniziative future. La cosa bella del volontariato è che ognuno può trovare il proprio posto, partendo da ciò che sa fare, in grandi e piccoli gesti”.

Un altro obiettivo raggiunto per la sezione provinciale della LILT Campobasso nato dal desiderio di mettere in circolo libri nuovi o usati e dare loro una nuova famiglia ma soprattutto offrire un ulteriore sostegno alle donne malate di tumore.

“Sono davvero felice e commossa – ha affermato la presidente LILT Campobasso, dott.ssa Carmela Franchella – non solo per il risultato economico ma anche per la partecipazione e l’entusiasmo che si sono generati attorno alla LILT. La passione, l’impegno e la delicatezza con cui il gruppo di libroterapia ha portato avanti l’iniziativa sono un esempio straordinario di come la cultura e la solidarietà possano camminare insieme”.