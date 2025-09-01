News dal Molise

Un traguardo di storia e qualità: 58 anni della Bottega delle Carni

Photo of Redazione Redazione1 Settembre 2025

1 settembre 1967 – 1 settembre 2025: 58 anni di passione, professionalità, amore per la famiglia e la propria città.

Non è un giorno qualunque per la Bottega delle carni dei fratelli Natilli a Campobasso, il noto negozio di Corso Bucci che ha anche ottenuto di recente il riconoscimento di “attività storica” da parte del Comune.

Tutto ha avuto inizio negli anni sessanta con il compianto papà Francesco, poi la storia scritta dai fratelli Michele e Antonio… Una storia di sacrifici e impegno ma anche di soddisfazioni e affetto e vicinanza alla clientela, che si intreccia inevitabilmente con quella della città.

CBlive
