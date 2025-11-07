Una delegazione di Azione Universitaria Unimol in visita alla Camera dei Deputati dall’On. Elisabetta Lancellotta
Una delegazione di studenti dell’Università degli Studi del Molise, rappresentata dal Circolo Universitario Azione Universitaria UNIMOL, ha preso parte a una visita istituzionale presso la Camera dei Deputati, ospite dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta.
L’iniziativa ha coinvolto studenti provenienti dai corsi di Lettere, Economia e Giurisprudenza, che hanno potuto vivere da vicino un momento di confronto e formazione nel cuore della democrazia italiana.
Durante la visita, i ragazzi hanno avuto modo di approfondire il funzionamento delle istituzioni parlamentari, il ruolo del legislatore e il valore della partecipazione civica dei giovani nella vita pubblica del Paese.
“È stata un’esperienza significativa per tutti noi dichiarano i rappresentanti di Azione Universitaria UNIMOL perché ci ha permesso di comprendere quanto la conoscenza delle istituzioni sia il primo passo per un impegno concreto e consapevole. Ringraziamo l’On. Lancellotta per l’accoglienza e per la disponibilità al dialogo con il mondo universitario molisano”.
Azione Universitaria UNIMOL, attraverso la propria attività quotidiana all’interno dell’Ateneo, continua a promuovere momenti di formazione, responsabilità e partecipazione, convinta che i giovani debbano essere protagonisti attivi del presente e non semplici spettatori del futuro.
L’incontro alla Camera dei Deputati rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita civica e culturale che il gruppo studentesco porta avanti da tempo all’interno dell’Università degli Studi del Molise, con l’obiettivo di creare ponti tra formazione accademica e impegno istituzionale.