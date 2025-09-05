Al via RadicalMente, il programma della prima giornata del Festival letterario di Castel del Giudice

RadicalMente non è un festival tradizionale ma “un invito a pensare, sentire e vivere radicalmente” in un’epoca che privilegia il compromesso sulla verità: con queste premesse si apre la 3° edizione di una rassegna letteraria che vedrà ospiti a Castel del Giudice (IS) il 5 e 6 settembre 2025 importanti nomi del mondo del giornalismo e della cultura, tra cui il 6 settembre 2025 alle 21:30 Walter Veltroni. Un programma ricchissimo di talk, incontri, workshop, cene ed aperitivi letterari al tramonto, laboratori creativi e di calligrafia per tutte le età, mercatini di artigianato locale, face painting letterario che avranno luogo nella piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi trasformata per l’occasione in un Villaggio Letterario.

La prima giornata del festival avrà inizio alle 16.30 nel Villaggio Letterario con Innesti Radicali Workshop: laboratorio di scrittura creativa con accompagnamento musicale a cura del gruppo Rock Echo; laboratorio di Face Painting ispirato al Piccolo principe, Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, Il Mago di Oz, Gulliver e altre opere per bambini a cura di Manuela D’Orazio; mostra fotografica di Emanuele Scocchera.

Si proseguirà alle 17.30 con Radical Talk – Presentazione del libro Papa Leone XIV di Giorgio dell’Arti, giornalista, scrittore e fondatore de Il Venerdì di Repubblica, il quale dialogherà con la scrittrice Gioconda Marinelli.

Alle 18:15 – Radical Talk – Presentazione del libro La vita segreta delle ombre. Storie di luce, arte, silenzio e altri misteri di Lauretta Colonnelli, scrittrice e giornalista de Il Corriere della Sera, che dialogherà con Alessandra Macchitella.

Alle 19:30 da non perdere la cena letteraria al tramonto negli spazi del Ristorante del Borgo di Borgotufi. La serata si concluderà alle 21.00 con Onde radicali – Sognare e progettare bellezza, con Emilio Casalini, giornalista, scrittore e conduttore di Generazione bellezza di Rai 3, uno spettacolo con la Rock Band Echo.

RadicalMente Festival è promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Caldora”, il Ministero della Cultura, Borgotufi Albergo Diffuso e Società Dante Alighieri, e tutte le associazioni di Castel del Giudice.