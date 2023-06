Campobasso, la pioggia bagna il sabato del Corpus Domini ma non ferma l’emozione per il volo dei Misteri. La sfilata tra le vie della città

Va in scena la festa più bella di Campobasso, ma il Corpus Domini viene rovinato dal maltempo. La pioggia battente ieri sera, sabato 10 giugno, ha costretto Mannarino a fermare il concerto a Selvapiana.

Non va meglio questa mattina con un cielo nuvoloso che minaccia pioggia anche quando, dopo la santa messa tenutasi come ogni anno, nel piazzale del Museo dei Misteri, gli Ingegni del Di Zinno sono pronti a sfilare per le vie del centro cittadino.

Tangibile la preoccupazione che però non smorza l’entusiasmo e l’emozione di tutti nel poter assistere al volo di angeli e demoni tra le strade della città.

Una festa che quest’anno cade nelle settimane più intense della campagna elettorale per il voto delle Regionali.

In prima fila a presenziare la messa ci sono i candidati delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, Francesco Roberti e Roberto Gravina, rispettivamente sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso e il sindaco della città. Ospite anche il Vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, da ieri in Molise per tirare la volata a Roberti.