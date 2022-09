Giornate Europee del Patimonio 2022, apertura straordinaria per il Museo dei Misteri di Campobasso

Anche quest’anno il Museo dei Misteri, grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2022 nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre con l’apertura straordinaria del museo dalle ore 16.00 alle 20.30.

In questi due giorni, c’è la possibilità per tutti i campobassani e non, di poter venire ad ammirare gli Ingegni, nell’anno della “Riuscita”.

Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni” che ne custodisce.

Il Museo dei Misteri di Campobasso con 14369 voti è primo nella classifica provvisoria nazionale de I Luoghi del Cuore del FAI 2022 che è il più importante concorso per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Italiano, un’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il concorso ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela per riscoprire, valorizzare e tutelare il patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico del nostro Bel Paese.

Quest’anno, il Museo dei Misteri è ancor di più luogo del cuore, visto che i nostri Misteri sono tornati a sfilare per le vie della città dopo due anni di stop causa della pandemia, è un orgoglio e un patrimonio di Campobasso e dell’intero Molise.

Grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, che ha promosso la candidatura, decine di privati, associazioni e aziende si stanno mobilitando per sostenere il Museo dei Misteri e raccogliere voti on line e firme cartacee in molti posti della città e della regione.

Allora facciamo sentire il nostro attaccamento alla più antica tradizione della nostra città e dell’intero Molise, nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre, visitando il Museo dei Misteri, dalle 16.00 alle 20.30, è possibile votare su moduli prestampati, il nostro luogo del Cuore. Si può votare fino al 15 dicembre 2022. Può votare chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito, adesso c’è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica, votate cliccando sul link: https://fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc

Votiamo tutti insieme, un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità, votando valorizziamo ancor di più il nostro patrimonio unico al Mondo, e sperando di poter festeggiare tutti insieme al prossimo Corpus Domini del 11 giugno 2023.