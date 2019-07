Il diavolo dei Misteri sui manifesti di Forza Nuova. La città di Campobasso si indigna per l’immagine utilizzata nel blitz contro le sedi del PD

Uno dei simboli della città di Campobasso oltraggiato da Forza Nuova, il partito dichiaratamente neofascista. Nel blitz contro le sedi del Partito Democratico di Bologna, Como, Cantù e altri centri sono apparsi manifesti che portavano l’attenzione sulla vicenda ‘Angeli e Demoni’ di Bibbiano.

Il diavolo dei Misteri di Campobasso che, in occasione della tradizionale sfilata del giorno di Corpus Domini, prende in braccio una bambina è stata l’immagine utilizzata sui manifesti corredati dalla scritta: “Quelli del #restiamoumani, strappano i bambini alle loro famiglie, li plagiano e li affidano ad amici o a coppie omosessuali”.

L’immagine che sta facendo il giro del web sta indignando la città e il Molise intero che, ha visto accostare una delle sue più belle tradizioni a una vera e propria violenza squadrista, da cui prendono le distanze i residenti del capoluogo. Molti dei quali chiedono ora una dura presa di posizione del sindaco Gravina.



Intanto, a contestare duramente quanto accaduto tutti gli esponenti Dem, tra cui il segretario di Bologna, Luigi Tosiani che ha detto: “Si tratta di metodi squadristi, di atti violenti, che alimentano odio, davanti ai quali non resteremo a guardare. Risponderemo in modo fermo, democratico, per questo come avevamo preannunciato nei giorni scorsi presenteremo denuncia alle autorità competenti, e andremo fino in fondo nelle sedi competenti, senza sconti. Non ci faremo intimidire, ma saremo al servizio delle nostre comunità con maggiore forza e determinazione”.

Stessa posizione per Federico Broggi (segretario dem Como) che ha detto: “Un attacco in piena regola per cercare di sottolineare le responsabilità, tutte ovviamente da provare, dei servizi sociali del Comune e dello stesso sindaco di Bibbiano (di area Pd) nella triste vicenda dei presunti abusi sui bimbi per strapparli alle loro famiglie. Attaccano le nostre sedi, giocano sulla pelle dei bambini e si nascondono. Noi non insultiamo, non attacchiamo così chi la pensa in modo diverso, perché il rispetto è la base di una società. Noi #restiamoumani, si! A tutto ciò rispondo sempre con un sorriso, perché non voglio essere parte di questo circo in cui dominano l’odio e l’attacco personale. Scontriamoci sulle idee se siamo in grado. Questa roba non è politica”.