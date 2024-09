Campobasso senza acqua, da Palazzo San Giorgio: “Nessuna responsabilità da parte nostra”

Esprimiamo, non solo come amministratori di questa città, ma anche come cittadini di Campobasso, forte indignazione per quanto accaduto ieri sera e, soprattutto, oggi. Il Comune di Campobasso non ha alcuna competenza e responsabilità in questa vicenda. Così, in una nota stampa, l’Amministrazione Comunale di Campobasso.

La riduzione e/o l’interruzione del flusso idrico, necessario alla luce della emergenza idrica in atto in regione, non doveva e non poteva avvenire con queste modalità.

Questo non deve mai più accadere!

La Sindaca di Campobasso, partecipando al tavolo convocato oggi, finalmente, a cui hanno preso parte Molise Acque, Grim, Egam e il Presidente della Regione Molise, ha evidenziato come i tempi di comunicazione sono stati assolutamente non consoni ad un capoluogo.

Torniamo a chiedere, come già fatto nella riunione odierna dalla Sindaca Forte, una riapertura immediata del flusso idrico.

Riteniamo che si possano e si debbano programmare eventuali chiusure con tempi giusti e avvisando tempestivamente e dettagliatamente l’Amministrazione comunale, cosi che a sua volta possa avvisare famiglie, imprese e cittadini tutti.

La “maggiore organizzazione e collaborazione” invocata da Molise Acque nel proprio comunicato stampa e fino ad oggi mancata, dovrà essere regola inderogabile, conclude la maggioranza di Palazzo San Giorgio.