Covid-19, 88 i nuovi positivi e tre decessi. 232 i guariti

Su 766 tamponi processati sono 88 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, che conta anche tre nuovi decessi che fanno salire a 191 le vittime di Covid in regione.



Si tratta di un 87enne di Termoli della casa di riposo di Ripabottoni, un 70enne di Sant’Elia a Pianisi e un 88enne Campobasso.

Ancora boom di guariti con 232 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Gli attualmente positivi in Molise sono 1.999: 1.350 in provincia di Campobasso e 640 in provincia di Isernia. 9 quelli relativi ad altre regioni.

In totale ad oggi in Malattie Infettive ci sono 51 pazienti, 10 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 61 persone attualmente ricoverate per Covid.