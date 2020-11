Coronavirus, 128 nuovi contagiati in Molise e altri quattro decessi. Sono 2.120 gli attuali positivi

Sono 128 i positivi in Molise nella giornata di oggi, domenica 15 novembre 2020, su 853 tamponi processati (il rapporto tra positivi e tamponi è del 15%).

Dei positivi odierni, 10 a Termoli, 15 a Campobasso e 21 a Isernia.

48 i guariti (41 a Castelpetroso) nella giornata odierna.

Quattro i decessi (71 totali), tutti ricoverati nel reparto Malattie Infettive al ‘Cardarelli’: una 86enne di Petacciato, una persona di Cercemaggiore, una di Campobasso e una della casa di riposo di Montaquila. Diciannove i morti nell’ultima settimana, 48 i decessi dal mese di ottobre, durante la cosiddetta seconda ondata della pandemia.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2.120: 1.210 in provincia di Campobasso e 898 in provincia di Isernia.

57 sono i ricoverati in Malattie Infettive, 7 in Terapia Intensiva.

A livello nazionale, 33.979 positivi nelle ultime 24 ore su 195.275 tamponi. 546 i decessi.