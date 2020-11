Covid, ancora tre decessi e altri 106 positivi. 76 ricoverati, 10 in Terapia Intensiva

Non frena in Molise la corsa del contagio. Su 847 tamponi processati i nuovi positivi sono 106.

Tre i decessi registrati oggi, 24 novembre 2020, nel bollettino dell’Asrem.

A perdere la vita due uomini di 76 anni, rispettivamente di Termoli e Isernia, entrambi ricoverati in Malattie infettive e una donna di 74 anni di Isernia ricoverata in Terapia intensiva. 8 i nuovi ricoveri, di cui uno in rianimazione.

I ricoverati totali sono, quindi, 76 di cui 66 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva.