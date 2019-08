Inquinamento ambientale: denunciato gestore di una nota azienda chimica di Campochiaro

È stato denunciato il gestore di una nota azienda della zona industriale di Campochiaro per inquinamento ambientale.

Lo stabilimento produce prodotti chimici e, a seguito dei controlli compiuti dai Carabinieri NOE e dalle analisi effettuate dai tecnici dell’Arpa Molise, ha rivelato delle irregolarità: le emissioni di “ossidi di azoto in NO2” hanno superato i limiti consentiti di oltre il doppio rispetto alla normativa nella specifica materia. Per tanto l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni contenute in Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Molise in materia di emissioni in atmosfera e i Carabinieri del NOE hanno intimato di adottare, con effetto immediato e sotto lo stretto controllo di ARPA Molise, tutti gli accorgimenti per ripristinare gli impianti.