Neve a Campobasso, strade poco pulite e incidenti. Fa discutere il piano neve cittadino e la decisione di non aver chiuso le scuole

A Campobasso ha destato parecchie polemiche la decisione dell’amministrazione Gravina di non prorogare per oggi la chiusura della scuole causa neve. Cosa che è, avvenuta in diversi centri del Molise: Ripalimosani, Toro, Campodipietra, Ferrazzano, Matrice, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Montecilfone.

Soprattutto perchè alle 8 di questa mattina le strade della città, a differenza di ieri, non erano affatto pulite e tanti sono stati comunque le famgilie che hanno deciso di tenere a casa i figli.

Questa mattina situazione particolarmente difficile è stata segnalata presso la scuola dell’infanzia di via Crispi che fa capo all’Istituto Colozza dove l’ingresso non era affatto agibile.

Così come un sinistro si è verificato in via Conte Rosso, dove come si vede dalla foto, la strada ancora non era stata pulita.

Sui social sarcastica la consigliera del PD, Bibiana Chierchia, che ha ha scritto: “Sarà che è arrivata a sorpresa? Sarà che Sindaco e assessore al ramo erano tutti presi a contare i rami raccolti ieri (a scuole chiuse)? Sarà che avevano scritto, poi, solo ieri mattina l’ordinanza trasmessa domenica a mezzo stampa quando non era ancora un atto amministrativo perfetto? Il risultato: stamane, 1° marzo 2022 , testimonianze e immagini ci raccontano traffico e città in tilt alle prime ore del mattino. Solo per Cretella, ma anche per i suoi seguaci: #torneràcittàcasino”.