Giornate FAI d’autunno 2022: il 15 e 16 ottobre in Molise visite guidate per i Misteri, Petrella Tifernina e Larino

Anche per questo 2022 tornano le “Giornate FAI d’autunno”: sabato 15 e domenica 16 ottobre saranno le giornate dedicate al grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

In questa undicesima edizione i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite (a contributo libero) che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Come si legge sul sito ufficiale FAI “tra i numerosi luoghi aperti in tutte le regioni ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI. Come di consueto non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, giardini storici e orti botanici, anche in ambito urbano, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una maggiore “cultura della natura”.

In Molise, per le giornate di sabato 15 e domenica 16, si potrà visitare il Museo dei Misteri: In occasione delle Giornate Fai di Autunno i volontari racconteranno ai visitatori la figura di Paolo Saverio di Zinno e le sue realizzazioni, in particolare il significato dei singoli “ingegni”. Con l’ausilio di foto ne mostreranno la sfilata in occasione della festa del Corpus Domini. Le visite sono curate, oltre che dai volontari FAI, anche dall’associazione dei Misteri di Campobasso.

Il secondo luogo di interesse è la chiesa di San Giorgio Martire e il centro storico medievale di Petrella Tifernina. Eccezionali le guide per le giornate FAI poiché saranno gli Apprendisti Ciceroni delle classi 2^ e 3^ media dell’Istituto comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani (CB), Plesso di Petrella. All’interno della sala museale di Petrella Tifernina verranno allestite, per l’occasione, delle postazioni per effettuare un “virtual tour” dell’interno della chiesa ed in particolare sarà possibile visionare in 3d i capitelli delle 14 colonne.

L’ultimo luogo è Larino, alla scoperta di un percorso di fede, arte e cultura sacra a molti sconosciuta. Il percorso avrà inizio dalla Chiesa di San Francesco e proseguirà tra i vicoli del borgo antico per condurci alla scoperta della Cattedrale e concludersi nel Museo Diocesano all’interno del Palazzo Vescovile. Le visite sono curate dall’associazione Molise Wow e i volontari del FAI.

Per tutte le informazioni riguardanti orari e approfondimenti è possibile consultare il sito ufficiale del FAI.

Federica Prezioso