Premio De André, a Pietracatella una celebrazione di letteratura, memoria e impegno civile

Domenico Rotondi

La XI edizione del Premio Letterario Nazionale Crêuza de mä – Fabrizio De André, svoltasi sabato 16 agosto nella sala consiliare del Comune di Pietracatella, ha confermato la propria crescita nel panorama culturale italiano, registrando la partecipazione di 92 opere tra narrativa e poesia e premiando 21 finalisti provenienti da diverse regioni. Ideato e promosso dall’Associazione culturale Crêuza de mä, il concorso – che negli anni ha coinvolto oltre 1.200 autori – ha visto la presenza del regista e giornalista Pierfrancesco Citriniti e dei giurati Luigi Pece, Giovanni Mancinone e Carlo De Rita, in una serata che ha ribadito il legame profondo tra letteratura e memoria di Fabrizio De André.

Per la sezione Adulti Narrativa si sono distinti Sara Giovannelli di Prato con L’essenza, Emanuele Faccialungo di Lucera con Un’amicizia di Pace e Sandro D’Elia (Napoli/Bruxelles) con Hi Dad; menzioni speciali sono andate a Simone Gentile Lorusso di Oratino e a Luigi Pistillo di Milano. Nella sezione Adulti Poesia il primo posto è stato conquistato da Nicola Perasso di Vercelli con Una goccia di Dnipro, seguito da Pietro Catalano di Roma con Il mondo sconosciuto e da Maria Francesca Giovelli di Piacenza con Lo specchio; riconoscimenti sono stati attribuiti anche a Nicola Nardin di Venezia e a Paolo Castagnola di Genova. Tra gli studenti, in Narrativa si è imposto Emilio Marinelli di Petrella Tifernina con Lei aveva lì posato il capo e riposava, davanti ad Alessandra Di Domenico di Riccia e a Salvatore Cerqua di Giugliano in Campania; in Poesia il primo posto è andato ad Antea Navarra di Giugliano in Campania con Anime riflesse, seguita da Elia Trentin di Manzano e da Raffaele Riccio, anch’egli di Giugliano in Campania. Sono stati inoltre premiati Sofia Bozza, Giorgia Gasbarrino, Edoardo Mariani e Carmen D’Onofrio, mentre al Liceo Scientifico “A. M. De Carlo” di Giugliano in Campania è stato assegnato il riconoscimento per la scuola più coinvolta.

Ai vincitori adulti sono stati attribuiti premi in denaro, mentre agli studenti sono andati buoni per libri, targhe e attestati; la scuola premiata ha ricevuto un contributo destinato all’acquisto di materiale didattico. L’edizione, sostenuta da Poste Italiane e da Legacoop Molise e patrocinata da enti e istituzioni culturali regionali e nazionali, si è conclusa con il concerto Evaporato in una nuvola rossa della band pugliese Nuvole Rosse, che ha reso omaggio a De André sul Belvedere del borgo molisano, suggellando una giornata di intensa partecipazione culturale e comunitaria.

La poetica del cantautore genovese, da sempre intrecciata a un forte senso civile e alla capacità di dare voce agli ultimi, ha costituito il filo conduttore dell’intera manifestazione, riaffermando l’attualità del suo messaggio in un’Italia che continua a riconoscersi nelle sue ballate. In questo contesto si è distinta la dinamicità della realtà civile molisana, pronta a rinnovare con vigore la propria testimonianza del valore della giustizia sociale e a rendere Pietracatella non soltanto un palcoscenico culturale, ma anche un autentico laboratorio di impegno comunitario.