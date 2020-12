Bocce, la FIB Molise programma la stagione sportiva 2021

Prima riunione del Consiglio Direttivo della FIB Molise dopo il rinnovo dei vertici federali dello scorso 4 dicembre. Il presidente Angelo Spina ha riunito i consiglieri Luca Marracino (vice), Mario Perrella, Mario Giuliano e Luciana Valente per programmare la stagione boccistica molisana 2021.

“Non sappiamo come evolverà l’emergenza sanitaria, ma vogliamo comunque programmare la stagione 2021 – ha affermato il presidente Angelo Spina – Sicuramente, almeno fino a Pasqua, sarà un’attività rallentata, ma contiamo dalla metà di aprile, con l’arrivo della primavera e, poi, dell’estate di riprendere da laddove c’eravamo fermati dieci mesi fa, ovvero da un’attività viva e, come nello spirito dello sport delle bocce, aperta a tutti”.

“Durante il mio primo mandato, negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo seminato bene, portando i tesserati dai quasi trecento del 2017 agli oltre 800 del 2020 – ha sottolineato Spina – Ci siamo aperti a tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, uomini e donne, normodotati e persone con disabilità. Abbiamo riavviato il discorso boccistico in tutta la regione”.

“Nell’ultimo anno abbiamo approfittato per tenere viva l’attività d’estate, considerando che le condizioni lo hanno permesso, puntando molto sulla formazione dei nostri tesserati – le parole di Angelo Spina – Ad oggi abbiamo un allenatore di 3° Livello, diversi Istruttori Tecnici di Specialità di 2° Livello, Istruttori Giovanili ed Educatori Scolastici. Nella prima parte del 2021, che sarà ancora caratterizzata dalla pandemia, puntiamo alla formazione dei nuovi arbitri in collaborazione con l’AIAB”.

Durante la prima riunione della FIB Molise, è emerso che, per la prima volta, la ventesima regione d’Italia avrà una squadra femminile ai nastri di partenza del Campionato Italiano di Società, curata dal consigliere tecnico Mario Perrella e dalla Bocciofila La Torre Vinchiaturo; mentre, l’AVIS Campobasso, col vice-presidente della FIB Molise, Luca Marracino, allestirà il team juniores. In Prima categoria, invece, con la Bocciofila Monforte Campobasso si proverà a disputare un campionato per centrale le final eight tricolore e, per la prima volta, in Molise giocheranno atleti della vicina Campania, chiamati in causa anche a far crescere il livello agonistico del territorio.

“Dopo aver fatto tanta promozione della disciplina, che continuerà nel corso del 2021, il mio obiettivo è quello di crescere dal punto di vista agonistico per portare il Molise alle finali nazionali delle rispettive manifestazioni – ha sottolineato il presidente Angelo Spina – È importante raggiungere risultati in campo nazionale, perché il clamore mediatico di una finale tricolore potrebbe fungere da attrazione per la nostra disciplina”.

Nel corso della riunione è stato fatto anche il punto della situazione sulla campagna tesseramento 2021 e i numeri sono confortanti.

“Le nostre quattordici società saranno ai nastri di partenza anche con la nuova stagione e questo grazie all’aiuto arrivato dalla Federazione Italiana Bocce e dal presidente Marco Giunio De Sanctis, che hanno previsto l’affiliazione gratuita per il 2021. Questo ha portato le nostre società a riattivarsi, nonostante l’impossibilità di giocare a bocce in questo periodo, eccezion fatta per gli atleti di categoria A, e a contattare uno a uno tutti i tesserati. Abbiamo già tesserato il 50% dei nostri atleti, giocatori e soci, un risultato ragguardevole, considerando le difficoltà del momento. Di questo ringrazio le società che si stanno attivando per far ripartire il movimento e ne approfitto, nell’augurare un 2021 migliore dell’anno trascorso, per invitare tutti a provare a giocare a bocce. Potrebbe essere un modo per tornare a socializzare e a praticare un’attività sportiva in piena sicurezza”, ha concluso Spina.