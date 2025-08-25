Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, il Cln Cus Molise inizia la preparazione pre-campionato

La Laborvetro Cln Cus Molise si ritroverà, lunedì 25 agosto 2025, per dare ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva. Per la squadra del capoluogo di regione questa sarà la terza avventura consecutiva nella seconda serie nazionale. Un traguardo costruito e raggiunto nel tempo grazie ad unità d’intenti, passione e sacrificio di un gruppo dirigenziale e tecnico capace di programmare con grande lungimiranza senza mai fare il passo più lungo della gamba. Si sa che nello sport ogni anno è diverso, ogni giorno può regalare delle grandi emozioni e soddisfazioni o celare difficoltà.

Il Cln Cus Molise è pronto a scrivere un’altra importante pagina del suo viaggio tra i grandi del futsal, a farlo con la consapevolezza dei propri mezzi, mettendoci come sempre il cuore.

Nella stagione che partirà domani ci sarà un punto fermo importante che ha caratterizzato nel tempo il cammino dei rossoblù: la valorizzazione dei giovani. Quest’anno in particolare la società ha deciso di battere sulla linea verde per poter rendere, se possibile, ancora più forti le basi anche in prospettiva futura. Il primo passo sarà quello dei saluti, un incontro tra squadra staff tecnico e società che servirà a fissare gli obiettivi e a tenere vivo quell’entusiasmo che ha rappresentato e tutt’ora rappresenta, insieme alla forza del gruppo, l’arma in più del sodalizio campobassano.

Subito dopo la squadra si trasferirà sul campo per cominciare a sudare agli ordini del preparatore atletico Marco Centorbi, sotto lo sguardo attento di mister Sanginario e dei suoi collaboratori.

La settimana proseguirà con doppie sedute nelle quali il gruppo avrà modo di mettere benzina nelle gambe e contestualmente cominciare ad assimilare gli schemi e il credo dell’allenatore. Proprio Sanginario, da sempre abile a lavorare con il gruppo e capace di ottenere da ogni singolo giocatore il massimo, avrà il compito di costruire sul campo quella che sarà la sua squadra. Cuore, grinta e testa saranno le armi necessarie per togliersi delle belle soddisfazioni. Il cammino sarà lungo ma capitan Di Stefano e compagni hanno dimostrato di conoscere bene la ricetta per arrivare lontano.

“Abbiamo allestito una squadra giovane, con elementi pieni di entusiasmo pronti a mettersi in gioco per crescere – argomenta mister Sanginario – lavoreremo per arrivare nelle migliori condizioni agli impegni ufficiali e cercheremo, lungo il cammino, di toglierci quante più soddisfazioni possibili. La linea verde, sposata di comune accordo con la società, sono convinto che ci potrà regalare tante gioie”.