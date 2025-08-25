News dal Molise

Campobasso in Musica, dal 26 al 29 agosto 2025 la quarta edizione della kermesse

Dal 26 al 29 agosto 2025 si svolgerà a Campobasso la quarta edizione della manifestazione durante la quale il Maestro Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, terrà delle lezioni di alto perfezionamento ad allievi provenienti da tutta Italia e quest’anno anche dall’Europa.

Il corso si svolgerà presso il Circolo Sannitico in centro a Campobasso ed i ragazzi utilizzeranno i locali della bibliomediateca per studiare il programma da eseguire a lezione.

Giovedì 28 agosto, nei pressi della torre Terzano (conosciuta come torre di Delicata Civerra) l’attore Giorgio Careccia leggerà alcuni estratti delle metamorfosi di Ovidio, che verranno suonate dagli allievi della masterclass di oboe. Questo evento sarà ad ingresso libero.

Il 29 agosto presso il Teatro Romano di Altilia si  terrà il concerto finale della manifestazione durante il quale l’Ensemble MusArte, costituito da archi molisani, si esibirà insieme al M° Di Rosa in un concerto in cui verranno eseguite musiche barocche e melodie più note quali Gabriel’s oboe e Oblivion di Piazzolla.

I biglietti per questo concerto saranno in prevendita presso il Circolo Sannitico a partire da martedì 26 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15,30 alle 19,30, fino a venerdì mattina.

Potranno essere acquistati anche prima del concerto direttamente nel sito archeologico.

