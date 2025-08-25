News dal Molise

Giuseppe Testa torna all’opera in Friuli: il leader del Trofeo Italiano Rally sarà tra gli attesi protagonisti al ‘Piancavallo’

A poco più di tre mesi dal successo nel Rally del Salento torna all’opera il driver cercese figlio d’arte Giuseppe Testa che, con il numero uno sull’abitacolo e con alle note il sammarinese Massimo Bizzocchi, apre l’elenco dei centodiciotto equipaggi (centoventotto considerando anche i binomi impegnati nel rally storico) al via della trentottesima edizione del ‘Rally di Piancavallo’, in programma venerdì e sabato sulle strade friulane quale terzo appuntamento del challenge di prove – sesto evento, invece, nel cronologico complessivo – che vede al via il portacolori della scuderia Mrc Sport, peraltro anche leader della classifica generale per il Trofeo Italiano Rally.

La kermesse – vinta nella scorsa edizione proprio dal pilota molisana – confermerà anche per il 2025 la partenza da piazza Italia a Maniago, proponendo un totale di ottantadue chilometri di prove speciali.

Tre quelle del venerdì: la Navarons, che aprirà le danze, la celebre Barcis-Piancavallo ‘Icio Perissinot’ di 18,34 km e la suggestiva ‘Piancavallo’ in notturna (sulla distanza di 10,17 km), riproposta dopo il grande successo del 2024 e destinata a regalare ancora una volta spettacolo ed emozioni.

Il sabato la sfida entrerà nel vivo con altri quattro tratti cronometrati: due passaggi sulla spettacolare Clauzetto ‘Il Balcone del Friuli’ di diciotto chilometri (vero e proprio manifesto dell’evento) ed altrettante ripetizioni della Navarons sui 5,57 km già affrontati in avvio nel giorno precedente.

Per entrare nel clima della competizione, al venerdì mattina gli equipaggi potranno rifinire gli assetti ed assaporare le caratteristiche della gara nello shakedown di Poffabro.

«Nella mente e negli occhi albergano ancora i ricordi piacevoli del successo arrivato lo scorso anno – afferma in fase di avvicinamento lo stesso Testae ora ci proiettiamo su di un’edizione che avrà un cast di partenti di altissimo livello. Vedremo dopo lo shakedown quali saranno le sensazioni, perché è dalla prova in Salento che non saliamo più in macchina. Con certezza, però, siamo pronti e vedremo come sempre di dare il massimo, puntando ad ottenere il miglior risultato possibile».

