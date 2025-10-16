News dal Molise

“Antonio Pettinicchi. Un secolo di visione. La collezione lucitese”, a Lucito la presentazione del catalogo d’arte

Photo of Redazione Redazione16 Ottobre 2025
Antonio Pettinicchi

Presentazione del catalogo d’arte dal titolo “Antonio Pettinicchi. Un secolo di visione. La collezione lucitese”, realizzato in occasione del centenario della nascita dell’artista Antonio Pettinicchi.

L’evento si terrà a Lucito, all’auditorium San Gennaro in via Germano Di Carlo, sabato 25 ottobre alle ore 18.

Il catalogo, coordinato dalla critica d’arte Silvia Valente, raccoglie i contributi di Michelino Lombardi, Norberto Lombardi e Felicita Pistilli, offrendo una lettura critica e storica della collezione lucitese e del profondo legame tra l’artista e la sua comunità d’origine.

Sarà un momento di grande valore culturale, dedicato alla celebrazione di una figura che ha segnato la storia artistica del Molise e alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla memoria collettiva del nostro territorio.

Photo of Redazione Redazione16 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

La Camera di Commercio del Molise ospita il MIMIT: incentivi e nuovi strumenti per far crescere le imprese molisane

16 Ottobre 2025

Assemblea della Consulta Socio-Sanitaria e Tutela della Sanità Pubblica: confronto su disabilità, “Progetto di Vita”, Piano Sociale, Rete Ictus e futuro delle Case della Comunità

15 Ottobre 2025

Cip e Inail Molise promuovono l’Open Day ‘TIRA!’ dedicato al Tiro a Volo

15 Ottobre 2025
Emergenza Covid, rafforzare la medicina del territorio

Coppia intossicata nel panificio abruzzese, oggi secondo trattamento in Camera Iperbarica a Larino

14 Ottobre 2025

Agnone insignita del titolo ‘Città del Folklore 2025’

14 Ottobre 2025

Bocce, gara d’apertura del calendario FIB Molise 2025/2026: vincono Pistilli, Ricciardone e Ricciuti della società La Torre Vinchiaturo

14 Ottobre 2025

A Isernia fine settimana caratterizzato dal Parabadminton

14 Ottobre 2025

Al via dal 16 ottobre il pagamento degli anticipi per lo Sviluppo rurale Molise

14 Ottobre 2025

Pietracatella si veste d’autunno: sabato 11 ottobre torna la Festa d’Autunno tra sapori, musica e tradizione

11 Ottobre 2025

Bocce, a Frosolone il 1° Trofeo ‘Gino Di Iorio’ – Trofeo ‘Molisia’: cento gli atleti in gara

10 Ottobre 2025

Bocce, a Civitella Alfedena va a Di Tota, De Castro e Iacobucci il Trofeo della Montagna

10 Ottobre 2025

A Larino inaugurata la 282^ Fiera di Ottobre. Il governatore Roberti: “Appuntamento identitario del panorama fieristico regionale”

10 Ottobre 2025

Sabato in musica, a Campobasso tornano protagonisti i ragazzi del Conservatorio

10 Ottobre 2025

San Giuliano di Puglia, i 90 anni di Silvana Cocca

10 Ottobre 2025

I 30 anni di Giuseppe Nista: gli auguri dei colleghi e amici

10 Ottobre 2025

Pallacanestro, esordio in EuroCup per la Magnolia Campobasso: primo match sul parquet del Tresnjevka Dinamo Zagabria

9 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa