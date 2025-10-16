“Antonio Pettinicchi. Un secolo di visione. La collezione lucitese”, a Lucito la presentazione del catalogo d’arte
Presentazione del catalogo d’arte dal titolo “Antonio Pettinicchi. Un secolo di visione. La collezione lucitese”, realizzato in occasione del centenario della nascita dell’artista Antonio Pettinicchi.
L’evento si terrà a Lucito, all’auditorium San Gennaro in via Germano Di Carlo, sabato 25 ottobre alle ore 18.
Il catalogo, coordinato dalla critica d’arte Silvia Valente, raccoglie i contributi di Michelino Lombardi, Norberto Lombardi e Felicita Pistilli, offrendo una lettura critica e storica della collezione lucitese e del profondo legame tra l’artista e la sua comunità d’origine.
Sarà un momento di grande valore culturale, dedicato alla celebrazione di una figura che ha segnato la storia artistica del Molise e alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla memoria collettiva del nostro territorio.