Campobasso FC, i risultati delle squadre giovanili

UNDER 19: DOMINIO E BEFFA AL 92’
Il Campobasso Under 19 di mister Giovanni Piccirilli esce sconfitto solo nel recupero contro il Casarano (0-1), al termine di una gara dominata sul piano del gioco e delle occasioni.

Dopo appena un minuto Luca Braccia sfiora il vantaggio su assist di Francesco Antenucci, poi è un crescendo: due tentativi di Federico Topazzini e un colpo di testa di Fabio Crudele, tutti neutralizzati dal portiere pugliese.
Nella ripresa i rossoblù continuano a spingere: spettacolare sforbiciata di Crudele, parata prodigiosa del portiere; ancora Antenucci chiama all’intervento il numero uno avversario. All’80’ il Campobasso abbassa il ritmo, concede qualcosa, e nel finale il Casarano punisce alla prima vera occasione.

“Dispiace perdere così, dopo aver dominato — spiega mister PiccirilliMa ai ragazzi non rimprovero nulla: hanno dato tutto, con coraggio e spirito di squadra. Dobbiamo solo imparare a essere più cinici e a gestire meglio i momenti decisivi. Il voler vincere a tutti i costi ci ha fatto scoprire, ma è anche segno di carattere. Questo percorso passa anche attraverso partite come questa”. Prossimo impegno, in casa, contro la Pianese: occasione per riprendere la marcia.

 

UNDER 13: BUON ESORDIO A CATANZARO
Prima uscita ufficiale per l’Under 13 maschile di Michele Colitti, che a Catanzaro perde 4-2 ma convince per atteggiamento e qualità di gioco.

La formula prevede quattro tempi da venti minuti: due persi di misura (uno su rigore, uno su punizione), due pareggiati. In totale due reti realizzate e tanta personalità mostrata contro un settore giovanile strutturato. “Considerando il lungo viaggio e l’emozione dell’esordio, sono soddisfatto — spiega ColittiI ragazzi hanno giocato alla pari e mostrato coraggio. È un punto di partenza che lascia ottime sensazioni”.

 

FUTSAL FEMMINILE: CAMPIONATO ALLE PORTE, COPPA IN BACHECA
Seconda di Coppa Italia e seconda vittoria per il Campobasso Futsal Femminile di Melissa Franza, che supera 5-4 il Colletorto al termine di un match vibrante e pieno di emozioni.

Le rossoblù, avanti di cinque reti, subiscono due gol nel finale complice un calo di energia, ma portano comunque a casa tre punti di peso e una conferma sulla crescita collettiva.

“L’obiettivo principale era creare compattezza — racconta Franza — e la squadra ha risposto in modo splendido. Anche le ragazze dell’Under 17 hanno dato un contributo importante. È una vittoria che unisce e dà fiducia”. Sabato 2 novembre è già tempo di campionato: trasferta a Venafro per la prima giornata.

 

UNDER 15 FEMMINILE: DOPPIA CIFRA E SPETTACOLO
Goleada e sorrisi per l’Under 15 femminile di mister De Vivo, che travolge la Lady Naples Soccer con un perentorio 10-1.
Una prova di forza e maturità per un gruppo in costante crescita: “Abbiamo dato spazio a nuove ragazze e la risposta è stata straordinaria — commenta De Vivo — Hanno interpretato la gara con attenzione e personalità. Stanno crescendo nel modo giusto”.

IL FUTURO PARLA ROSSOBLÙ
Tra entusiasmo, talento e senso di appartenenza, il vivaio del Campobasso FC continua a rappresentare una delle colonne portanti del progetto societario.

