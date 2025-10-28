News dal Molise

Sul BURM l’avviso di selezione e formazione tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

Photo of Redazione Redazione28 Ottobre 2025
Palazzo Vitale, sede Regione Molise
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

Sul bollettino Ufficiale della Regione Molise numero 58 del 16 ottobre 2025 è stato pubblicato l’Avviso pubblico con cui il Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, l’avv. Maria Spadafora, intende avviare la procedura di selezione e relativo corso di formazione, di privati cittadini e cittadine disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela dei minori stranieri non accompagnati ( MSNA) presenti nella Regione Molise , ai fini della iscrizione nell’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, in attuazione dell’art.11 della legge7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati n.47).

I tutori volontari sono persone disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero, arrivato in Italia senza genitori ovvero adulti di riferimento.

Per divenire tutore volontario è necessario rispondere all’Avviso pubblico di selezione e di formazione per tutori volontari del Garante della propria Regione.

Che cosa fa il tutore volontario
Il tutore volontario, incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, improntata all’interesse superiore del minore, non solo per la rappresentanza giuridica dello stesso, ma, altresì, per l’attenzione da prestare alla relazione con il tutelato, interpretando i suoi bisogni e i suoi problemi.
I compiti sono quelli di assicurare che vengano garantiti alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione, la promozione del suo benessere psicofisico, i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, vigilando altresì sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione e amministrando l’eventuale patrimonio della persona di minore età.

I minori stranieri non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie.

In vista della programmata edizione del corso di formazione (novembre 2025/ gennaio 2026) si invitano gli interessati a far venire la domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato all’Avviso pubblico, possibilmente entro il 10 novembre 2025. L’Ufficio del Garante regionale provvederà a comunicare ai soggetti selezionati la data di inizio del corso e rispettiva durata, le modalità di svolgimento e gli argomenti oggetto del corso di formazione.

Si può prendere visione dell’Avviso pubblico anche sul sito istituzionale della Regione Molise https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21707

