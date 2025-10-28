Sul BURM l’avviso di selezione e formazione tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

Sul bollettino Ufficiale della Regione Molise numero 58 del 16 ottobre 2025 è stato pubblicato l’Avviso pubblico con cui il Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, l’avv. Maria Spadafora, intende avviare la procedura di selezione e relativo corso di formazione, di privati cittadini e cittadine disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela dei minori stranieri non accompagnati ( MSNA) presenti nella Regione Molise , ai fini della iscrizione nell’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, in attuazione dell’art.11 della legge7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati n.47).

I tutori volontari sono persone disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero, arrivato in Italia senza genitori ovvero adulti di riferimento.

Per divenire tutore volontario è necessario rispondere all’Avviso pubblico di selezione e di formazione per tutori volontari del Garante della propria Regione.

Che cosa fa il tutore volontario

Il tutore volontario, incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, improntata all’interesse superiore del minore, non solo per la rappresentanza giuridica dello stesso, ma, altresì, per l’attenzione da prestare alla relazione con il tutelato, interpretando i suoi bisogni e i suoi problemi.

I compiti sono quelli di assicurare che vengano garantiti alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione, la promozione del suo benessere psicofisico, i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, vigilando altresì sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione e amministrando l’eventuale patrimonio della persona di minore età.

I minori stranieri non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie.

In vista della programmata edizione del corso di formazione (novembre 2025/ gennaio 2026) si invitano gli interessati a far venire la domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato all’Avviso pubblico, possibilmente entro il 10 novembre 2025. L’Ufficio del Garante regionale provvederà a comunicare ai soggetti selezionati la data di inizio del corso e rispettiva durata, le modalità di svolgimento e gli argomenti oggetto del corso di formazione.

Si può prendere visione dell’Avviso pubblico anche sul sito istituzionale della Regione Molise https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21707