Rugby, gli Hammers impegnati nel prossimo fine settimana con under 14 maschile e under 16 femminile

Conclusa la stagione dei seniores e del campionato di serie C2 maschile, per gli Hammers fino a fine maggio ci sarà da sudare ancora nei diversi campionati giovanili e nei raggruppamenti femminili seniores e under 16.

Già la prossima domenica le giovanissime Ladies degli Hammers guidate da coach Gaeta, torneranno in campo al Villaggio del Rugby a Napoli per una nuova giornata del campionato under 16 femminile, in un raggruppamento che si preannuncia sempre tosto ed equilibrato e dove ogni pronostico è da considerarsi effimero, vista la grande alternanza di vincitrici di giornata succedutesi fino a questa settimana.

Il seven rossoblù è capace davvero di tutto e lo ha dimostrato sul campo in questo 2018, per cui il divertimento è assicurato per quanti seguiranno a Napoli le giovanissime Ladies.

Saranno in campo a Pozzuoli, sempre di domenica, i ragazzi dell’under 14 degli Hammers che agli ordini di coach Russo giocheranno per la terza settimana di fila lontani dal campo di casa.

Le gare esterne sono un banco di prova ancora più formativo per una compagine così giovane che sta affrontando gradualmente avversarie sempre più impegnative.

Dopo la vittoria di quindici giorni fa a Telese contro i Draghi e la sconfitta di una settimana fa in quel di Napoli contro la Partenope per 48 a 7, i piccoli “martelli” voglio tornare subito a picchiare duro per conquistare l’intera posta in palio.