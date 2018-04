Raccolta differenziata nel centro storico, in programma il servizio di svuota cantine, installati i cestini di cortesia e programmato incontro coi residenti

Quattro tra novità ed appuntamenti, che riguardano la raccolta differenziata nel centro storico di Campobasso.

Il primo appuntamento è col servizio di svuota cantine, raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici di provenienza domestica. Si potranno smaltire materassi, letti, reti, tavoli, divani, sedie carrozzine culle, ma anche apparecchiature elettriche ed elettroniche come televisori, lavatrici, videogiochi, elettrodomestici da incasso, stufe e ventilatori. Non possono invece essere conferiti: materiale edile di risulta, amianto, colori, vernici, bombole di gas, indumenti ed olio motore esausto. Il servizio di svuota cantine si terrà sabato 21 aprile dalle 15 alle 18 in Largo Sant’Antonio Abate; sabato 28 aprile dalle ore 15 alle 18 a Porta San Paolo e infine sabato 5 maggio, sempre dalle 15 alle 18, a Largo San Leonardo.

La seconda notizia che riguarda la differenziata nel centro storico è l’installazione, da parte della Sea, di 20 cestini di cortesia in alcuni punti strategici del borgo. Si tratta di cestini che hanno un’apertura ridotta nella quale non potranno essere infilati i sacchetti della spazzatura, ma solo i piccoli rifiuti che si smaltiscono quando si passeggia.

Sull’andamento della differenziata nel borgo, ed ecco la terza novità, sabato 3 maggio si terrà alle ore 17,30 nella sala civica di Palazzo San Giorgio un incontro con i residenti del centro storico nel corso del quale all’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo e ai vertici della Sea la cittadinanza potrà dare consigli e suggerimenti per migliorare il servizio.

La quarta ed ultima novità riguarda gli orari dell’info-point a Piazzetta Palombo che, dal 2 maggio, sarà aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, eccetto i festivi.