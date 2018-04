Elezioni regionali 2018, per la prima volta la sala stampa all’ex Gil. A Palazzo Vitale la gestione dei dati elettorali

In occasione delle elezioni regionali di domani, domenica 22 aprile 2018, la sala stampa allestita alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso (ingresso via Gorizia) sarà aperta dalle ore 9 di domani, domenica, e fino al tardo pomeriggio di lunedì 23.

Sarà possibile ritirare gli accrediti oggi, sabato 21 aprile 2018, dalle ore 16 alle ore 19, oppure domani per tutta la mattinata, direttamente nello spazio di ingresso della sala stampa.

Palazzo Vitale si occuperà direttamente dell’acquisizione dei dati provvisori e della gestione della macchina elettorale. Così come previsto dalla legge e così come sempre accaduto in passato, ovviamente, saranno il Tribunale e la Corte d’Appello a certificare i risultati e a proclamare gli eletti.

I presidenti di seggio, una volta concluse le operazioni di scrutinio, consegneranno ai Comuni i risultati ufficiosi, che saranno poi inseriti sul software gestito dalla Regione e pubblicati su internet e in sala stampa, mentre invieranno verbali e schede elettorali al Palazzo di Giustizia.

Tutte le informazioni e i documenti ufficiali sulla tornata elettorale sono disponibili sul sito internet istituzionale esclusivamente dedicato alle elezioni regionali, elezioni.regione.molise.it. Sul medesimo sito saranno pubblicati in tempo reale i dati dell’affluenza alle urne e i risultati del voto.

All’indirizzo mail elezioni@regione.molise.it e al numero telefonico 333.7526138 (Gianni Meffe) possono essere richiesti ulteriori chiarimenti o informazioni.