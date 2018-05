Bocce, positiva esperienza per le ladies campobassane in Coppa Italia. Al via la Coppa Molise in rosa

Fine settimana intenso per le bocce molisane in rosa. La rappresentativa provinciale di Campobasso è stata impegnata, nel pomeriggio di sabato 12 maggio 2018, sulle corsie da gioco della Bocciofila ‘I Fiori’ di Isola del Liri, per l’incontro di ritorno del primo turno eliminatorio di Coppa Italia femminile.

Per la prima volta, una squadra femminile ha partecipato a una competizione nazionale e per le atlete molisane subito un ottimo impatto con la difficile kermesse.

Avversaria delle molisane, infatti, la rappresentativa di Frosinone, che nel 2017 conquistò la medaglia di bronzo alle fasi finali della Coppa Italia. Dopo il 2-0 (set 6-2) di Vinchiaturo in favore delle ciociare, al ritorno Campobasso ha lottato ad armi pari nel primo turno chiuso con due set vinti per parte (i due individuali appannaggio delle laziali, le due terne vinte dalle molisane). Nella seconda parte del match, Frosinone ha fatto uscir fuori la maggiore esperienza, riuscendo a portare a casa la qualificazione al turno successivo della competizione tricolore contro la vincente tra Roma e Latina, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della final eight.

In campo a Frosinone le atlete Gabriella D’Ammassa, Marianna Di Mucci, Daniela Ciarlitto, Grazia Lanzillo, Fernanda Ricciuti e Flora Berlingieri. Il direttore tecnico delle ladies molisane è Giovanni Colitti, il dirigente accompagnatore è Gino Lanzillo con quest’ultimi due che stanno seguendo il mondo femminile delle bocce molisane, in piena espansione nell’ultimo periodo.

All’indomani dell’incontro tricolore, per le atlete molisane, nel pomeriggio di domenica 13, ha avuto inizio la prima edizione della Coppa Molise femminile. Per la prima volta, infatti, la competizione regionale a squadra, competizione consolidata nel panorama boccistico maschile, si è aperta anche alle donne.

La prima giornata (riposava il team delle Leonesse) ha visto un pareggio per 1-1 (set 4-4) tra le squadre delle Tigri e delle Pantere nell’incontro disputato al Centro Tecnico Regionale del Bocciodromo Comunale di Campobasso. La squadra delle Pantere ha schierato Fernanda Ricciuti, Flora Berlingieri, Albertina Manna e Mariella Procaccini col tecnico Gino Lanzillo; mentre, le Tigri sono scese in campo con Marianna Di Mucci, Maria Carmen Iacobucci, Piera Iacobucci e Annamaria Bartolomeo col tecnico Giovanni Colitti.

La seconda giornata di questa prima edizione itinerante della Coppa Molise in rosa è in programma giovedì 24 maggio 2018. A sfidarsi saranno le Leonesse contro le Pantere nell’incontro che si disputerà alla Bocciofila Monforte di Campobasso.

“I miei complimenti vanno alle nostre atlete – ha affermato il presidente della FIB Molise, Angelo Spina – per l’impegno, la dedizione e la passione, che hanno messo in questa avventura della Coppa Italia. Quattro mesi di allenamenti, seguite da Giovanni Colitti e Gino Lanzillo, ai quali vanno i miei ringraziamenti, sono serviti per creare un buon gruppo e per migliorare dal punto di vista tecnico. Contro la rappresentativa di Frosinone, almeno sulla carta, non avrebbe dovuto esserci confronto, vista la grande esperienza delle ciociare, che annoverano anche alcune atlete di categoria A e una, in particolare, più volte campionessa italiana. È stata un’esperienza molto positiva, che ripeteremo perché continueremo a investire anche sulle bocce femminili”.

“Terminato l’impegno in Coppa Italia – ha concluso Spina – le nostre atlete avranno anche l’opportunità di cimentarsi nella Coppa Molise, che per la prima volta ha visto anche un’edizione tutta al femminile. Abbiamo pensato di renderla itinerante, in modo da portare le bocce in rosa nei vari bocciodromi del territorio”.