Calcio a 5 serie B, Saracena già all’opera. Il presidente Pasquale: “Saremo ai nastri di partenza”

La Saracena di San Giuliano di Puglia è al lavoro per affrontare la sua storica prima partecipazione al campionato nazionale di Serie B di calcio a 5.

Il club molisano, che prova ad allargare la base societaria, ripartirà in panchina da Gianluigi Tavone e Agostino di Salvio. Valore aggiunto saranno i giovani, che dovranno prender parte al campionato nazionale Under 19.

“Quella che è andata in archivio – ha affermato il presidente Cristoforo Pasquale – è stata una stagione fantastica, iniziata nel migliore dei modi e conclusa vincendo praticamente tutto quello che c’era da vincere. L’unico rammarico l’avventura nelle fasi nazionali di Coppa Italia, più che altro per la sciagurata trasferta in Sicilia: ma ne abbiamo fatto tutti esperienza. Il cammino in campionato è stato una vera e propria cavalcata con diciotto vittorie e tre pareggi, cammino macchiato da una sola sconfitta, l’unica di tutta la stagione visto che anche in coppa Italia regionale abbiamo vinto tutte le partite. Il merito va indubbiamente al grande lavoro svolto dal mister Gianluigi Tavone coadiuvato da Agostino Di Salvio e Giuliano Gentile, e accomuno tutti i ragazzi che sono sempre scesi in campo dando l’anima per la maglia”.

“Abbiamo tagliato un traguardo storico per una comunità di meno di mille anime – le parole del numero uno del club – e stiamo già lavorando da settimane per non farci trovare impreparati. Credo che riusciremo a tenere tutti i protagonisti della promozione, ai quali cercheremo di affiancare gente di esperienza e giovani interessanti. Ripeto, per noi sarà un campionato totalmente nuovo ed entusiasmante, tanto per la nostra giovane società quanto per la comunità di San Giuliano di Puglia: una piccola comparsa in ambito nazionale l’abbiamo fatta con la fase finale della Coppa Italia di Serie C, e dal quel risultato ripartiamo intenzionati a fare bene”.