Calcio a 5 serie B, il portiere Barca rinnova col Cln Cus Molise

L’esordio tra i pali in serie B contro il Giovinazzo e la conferma anche per la stagione sportiva 2018-2019 in maglia Cln Cus Molise. Il portiere Massimiliano Barca ha voglia di continuare a crescere. E vuole farlo alla corte di Marco Sanginario, consapevole di dover ancora migliorare tanto ma allo stesso tempo di essere sulla strada giusta per togliersi delle belle soddisfazioni. “L’esordio contro il Giovinazzo nel mese di gennaio ha rappresentato un momento importante – sottolinea il portiere – un momento da quale intendo ripartire per provare a fare meglio nel corso della prossima stagione sportiva. Lavorerò per aumentare il numero delle mie presenze in B, provando a migliorare sotto tutti gli aspetti per togliermi qualche bella soddisfazione insieme alla squadra”.

Nel corso della passata stagione, oltre all’esordio in B, è stato titolare inamovibile della formazione under 19. In cosa può migliorare Massimiliano Barca? “Sicuramente posso migliorare nella gestione della pressione. Il portiere nel calcio a 5 è mezza squadra e un suo errore può costare caro. So che devo crescere tanto e mi impegnerò per questo in modo da essere pronto quando sarò chiamato in causa. Lo scorso anno ho acquisito un buon bagaglio di esperienza dal quale ripartire in vista della prossima stagione. Mi metterò a disposizione dell’allenatore e dei miei compagni cercando di fare sempre il massimo”.

Cosa l’ha spinta ad accettare la proposta di rinnovo del Cln Cus Molise? “Ho accettato perché questa società mi ha fatto diventare ciò che sono oggi e desidero ricambiare questa fiducia e questa stima sul campo”.

Che obiettivo avrà a suo avviso il Circolo La Nebbia Cus Molise? “L’obiettivo principale deve essere senza dubbio quello della salvezza in categoria. Poi vediamo strada facendo se arriverà qualcosa di più. Personalmente non mi pongo limiti ma voglio cercare di dare sempre il massimo per questa causa”.