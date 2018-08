‘Tu, Lui&Lei’, a Vinchiaturo una gara promozionale di bocce con tante donne e ragazzi

È terminata con il successo della terna composta da la gara serale di bocce promozionale, organizzata dalla Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo, in collaborazione con la Pro Loco, che ha animato le serate del centro alle porte di Campobasso per tre settimane.

La manifestazione, denominata ‘Tu, Lui&Lei’, è stata organizzata dal club del presidente Mario Perrella, in accordo con il Comitato Regionale Molise della Federbocce, per avvicinare alla disciplina sportiva nuovi appassionati. Il regolamento, infatti, prevedeva che ogni tesserato avrebbe dovuto formare una terna con non tesserati, donne e Under 18.

Al di là del risultato sportivo, la kermesse è stata un successo con 32 terne ai nastri di partenza e, dunque, altrettanti atleti già tesserati per le società bocciofile molisane e ben 64 persone, tra cui molte donne e ragazzi, che hanno provato l’ebbrezza di una gara di bocce.

“Siamo riusciti nell’intento di portare nel bocciodromo di Vinchiaturo – ha affermato il presidente della Bocciofila ‘La Torre’, Mario Perrella – tanti possibili nuovi appassionati alla disciplina sportiva delle bocce. La soddisfazione più grande è aver visto in campo tante donne e ragazzi, che si sono divertiti. Credo che qualcuno di coloro che hanno partecipato dovrebbe tesserarsi dal 1° ottobre, giorno in cui inizia la stagione agonistica 2018/2019”.

I vincitori Maurizio Iacobucci, Guido Iacobucci e Rossella Panichelli hanno superato, nella finalissima, la terna composta da Corrado Puzo, Giuseppe Mancini e Loredana Cordisco, giunti secondi. Al terzo e quarto posto, rispettivamente, le formazioni composte da Vittorio Addona, Pierino Gianfrancesco, Tullia Perrella e Andrea Russo, Enzo De Blasio e l’under 15 Angela Di Donato.

“Terminata la stagione agonistica 2017/2018 – ha affermato il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina – nei mesi di agosto e settembre saremo impegnati in una intensa attività promozionale in ogni angolo della regione, in vista della campagna tesseramenti per la stagione 2018/2019, annata sportiva che inizierà il 1° ottobre. A Vinchiaturo è stata una bella manifestazione che ha visto giocare tante nuove persone, tra cui donne, ragazzi e ragazze, alcune delle quali interessate a tesserarsi con la Federazione Italiana Bocce, al fine di iniziare l’attività agonistica della nostra disciplina sportiva. Vinchiaturo, del resto, è un po’ la patria molisana delle bocce in rosa, in quanto sono diverse le donne che praticano l’attività agonistica, anche a buoni livelli, e che nell’ultima stagione sportiva hanno partecipato, per la prima volta, alla Coppa Italia femminile e alla Coppa Molise in rosa”.