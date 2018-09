‘Lo Sport: un diritto per tutti’, terminato il progetto estivo del Coni di Campobasso

Si è conclusa con successo la seconda edizione de “Lo Sport: un diritto per tutti – estate”, progetto organizzato dal CONI Molise – Delegazione di Campobasso nel comune di Campobasso.

Il progetto si è svolto principalmente nel rione San Giovanni, con ritrovo presso la sala oratorio della Parrocchia di San Pietro Apostolo e attività ludico-sportiva al campo di basket, al campo di calcetto e al parco del quartiere; i ragazzi hanno fatto attività anche al campo di atletica leggera di Fontanavecchia, in Villa Comunale “de Capoa” in collaborazione con l’Associazione Tennis, con la Bocciofila Monforte e con la Nuova Pallavolo ed hanno provato anche il rugby con gli Hammers di Campobasso.

L’iniziativa ha inteso dare alle famiglie svantaggiate, che vivono in contesti territoriali e sociali difficili, la possibilità di far praticare sport gratuitamente ai ragazzi presso le strutture sportive comunali nel periodo di chiusura estiva dell’attività scolastica.

Salute, ambiente, cultura, socializzazione, integrazione, multiculturalità, educazione alimentare, con un denominatore comune: lo sport. Questo è l’elemento distintivo del progetto nato per offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie svantaggiate, rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Al progetto, durato 6 settimane (5 giorni a settimana – dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 13.00), hanno partecipato 100 ragazzi/e di età compresa tra i 5 e i 14 anni che hanno svolto attività multidisciplinare sotto la guida degli istruttori CONI impegnati a trasmettere ai giovani coinvolti un messaggio di stile di vita attivo basato su un’attività ludico-sportiva continuativa quale elemento fondamentale per la loro crescita, costruzione di sé e rapporto con gli altri.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di praticare diversi sport, individuali e di squadra, ma anche di svolgere attività laboratoriali e ricreative, in un contesto ludico educativo sicuro per la qualità e la competenza della struttura organizzativa e per il personale altamente qualificato.